Aníbal Gómez, "una pesadilla" en Padre no hay más que uno, la serie: Así es su nuevo papel tras Tu cara me suena

La decimotercera edición de Tu cara me suena nos ha dejado algunas de las actuaciones más espectaculares en la historia del programa. Buena parte de ello se lo debemos a su ganador, J Kbello; sin embargo, en lo que a humor se refiere, probablemente sea Aníbal Gómez el que más aplausos ha despertado.

Y es que el concursante llegó con una meta muy clara: hacernos reír a todos. Un cometido que ha cumplido con creces y que ahora, con el estreno de Padre no hay más que uno, la serie, pretende repetir.

La carrera de Aníbal como actor no es precisamente corta y, entre sus múltiples papeles en la pequeña y gran pantalla, es fácil encontrar un denominador común: la comedia. Desde lo extravagante llevado al límite de Rafaela y su loco mundo hasta su memorable cameo en Torrente presidente. Cuando Gómez entra en escena, las carcajadas están garantizadas.

Por eso, no es de extrañar que su papel en la nueva serie del universo creado por Santiago Segura se haya convertido rápidamente en un personaje de lo más caricaturesco. Es uno de los compañeros de trabajo de Helena y, fruto de su necesidad constante de control y seguridad, destaca como la “pesadilla” de la oficina.

Lo hizo en Tu cara me suena y ahora, en Padre no hay más que uno, la serie, vuelve a hacernos reír en cada una de sus apariciones. ¿Ganas de más? Disfruta de dos nuevos episodios cada jueves a las 23 horas en Antena 3.

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