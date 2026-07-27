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Mejores momentos | Semifinal

El emotivo regalo con el que Triana sorprende a Luis Fonsi: “Lo voy a guardar conmigo para siempre”

Luis Fonsi consiguió robar a Triana durante los Asaltos de La Voz Kids y, antes de su participación en la Semifinal, la joven talent quiso tener un bonito gesto con su nuevo coach.

Triana y Luis Fonsi

Luis Fonsi consiguió robar a Triana durante los Asaltos de La Voz Kids y, antes de su participación en la Semifinal, la joven talent quiso tener un bonito gesto con su nuevo coach.

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Borja Tamayo
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Triana ha logrado convertirse en la talent más joven en la Semifinal de La Voz Kids tras su pase directo con el robo de Luis Fonsi durante los Asaltos. La emoción en la cordobesa de 7 años se ha plasmado a la perfección durante su entrenamiento previo a la gala junto a su coach, con quien no ha dudado en tener un bonito gesto de cariño.

Si bien es cierto que a Triana lo que más le preocupaba antes de su salida a los escenarios era que se le movían tres dientes, algo que Fonsi ha entendido a la perfección, la pequeña no quería perder la oportunidad de agradecer al puertorriqueño todo el esfuerzo depositado durante los ensayos.

Así, Triana le entregaba un papel con un título de lo más esclarecedor: “A mi padre de La Voz Kids”. Fonsi, lo leía emocionado: “Gracias Fonsi por ser sincero conmigo y ayudarme tanto”. Unas bonitas palabras que el coach ha celebrado, dejando claro que “lo va a guardar con él para siempre”.

¡Dale play al vídeo de arriba y revive este emotivo momento!

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