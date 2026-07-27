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Pilar Velasco denuncia las "bajas penas" de los pirómanos en España: "Si miras las condenas a lo largo de los años, son bajísimas"

La periodista hace repaso de los incendios en los últimos tiempos, casi todos ellos intencionados, y considera que la ley debería ser más estricta contra estas negligencias.

Pilar Velasco denuncia la baja pena de los pirómanos

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Sofía Avendaño
Publicado:

El incendio que se originó en Burgohondo, Ávila, aún se encuentra en investigación. Aunque no existe todavía una conclusión concreta sobre qué ha podido causar las llamas, la Guardia Civil ha detenido a una persona como posible autor del siniestro.

La principal causa a la que se hace referencia es el empleo de maquinaria no autorizada en las zonas correspondientes. Esta maquinaria habría sido el principal problema para dar inicio a las llamas que ya han arrasado con 77.000 hectáreas en total en toda la zona centro de la península.

Con motivo de este posible autor y pensando en que el 60% de los incendios son debidos a negligencias, la periodista Pilar Velasco ha denunciado esta mañana en Espejo Público la baja pena a la que se enfrentan los causantes de fuegos.

Las condenas como mucho llegan a 20 años

"Yo creo que no está suficientemente penado. No suele haber muchos pirómanos que vayan directamente a causar el fuego, pero sí hay muchos incendios intencionados. Cuando digo intencionados es que se utiliza la maquinaria que no se debe utilizar", comienza la periodista.

Según el Boletín Oficial del Estado, la pena para quien incendie un monte o masa forestal es tan solo de 1 a 5 años; si el incendio es de especial gravedad, de 3 a 6 años; y si pone en peligro la integridad física de las personas, de 10 a 20 años.

Por tanto, Velasco denuncia que las penas deberían ser más altas: "Algunos de esos incendios han sido provocados por estas causas y si miras las condenas a lo largo de los años, son bajísimas".

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