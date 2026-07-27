Los vecinos afectados por los incendios en Ávila se sienten "abandonados" y desesperados: "Esto no puede ser, no puedo parar de llorar"

La noche en los pueblos afectados por los incendios en Ávila ha sido complicada para los equipos de emergencia que luchan contra las llamas. Mientras, ya son 115.000 las personas que permanecen confinadas o evacuadas en total entre Madrid, Ávila y Toledo.

Fue hacia las 5 de la mañana cuando la situación se complicó debido a las fuertes rachas de viento, pero se espera que para las 12 de la mañana se controlen y estabilicen para facilitar la labor de los profesionales.

Mijares y Casillas son los principales focos a controlar actualmente, y los vecinos están inquietos, angustiados y lo que es más, dicen que "se sienten abandonados". Ya lo decía un vecino de Casavieja, que ha conectado con nosotros esta mañana: "Entiendo que técnicamente decís que no se puede hacer nada, pero aquí hay una sensación de abandono brutal".

Tras una larga noche, el pueblo de Casillas ha amanecido más estable, pero el incendio sigue fuera de control. Los miembros de la Agrupación de Protección Civil-Agentes Colaboradores de Casillas, junto con los voluntarios, han permanecido durante toda la noche vigilando y actuando en los distintos puntos. Ninguna vivienda del caso urbano ha sido alcanzada por las llamas.

"Deseando volver a casa ya"

Más vecinos de las distintas localidades han expresado su malestar ante la angustiosa situación. "Ayuda a quien sea, tengo que moverme como sea por el Valle del Tiétar. Esto no puede ser, no puedo parar de llorar", nos contaba una vecina.

"Incertidumbre y miedo" es lo que sienten los habitantes de estas comunidades, ya que no saben cuándo van a poder volver a sus casas.

Francisco Fernández García, alcalde de Burgohondo, pide paciencia ante esta situación, ya que se está haciendo todo lo que se puede llegados a este punto. "Yo creo que lo que tenemos que hacer ya es volver a la normalidad y que la gente tenga paciencia", ha comunicado.

Por otro lado, la salud mental también está siendo atendida minuto a minuto. Según nos cuenta uno de los vecinos evacuados en polideportivos: "El equipo psicosocial ha tenido que atender bastantes crisis de ansiedad". Y añade que están "deseando volver a casa ya".

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