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Incendio Ávila

Nicolás Redondo advierte de una temible posibilidad: "En agosto o el año que viene podemos volver a decir que estamos ante el incendio mayor de nuestra historia"

El expolítico advertía del potencial peligro de incendio que siguen escondiendo las zonas rurales. Nicolás Redondo analizaba las palabras de Felipe VI, cuestionaba las labores de prevención dada la sucesión de incendios y compartía el malestar de los afectados del incendio de Ávila.

Nicolás Redondo

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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En su visita a las zonas afectadas el pasado fin de semana, el rey Felipe VI elogiaba la labor del los efectivos de emergencias en los incendios forestales que asolan España. Preguntaba el monarca "¿Qué más se puede hacer?". Sin embargo, Nicolás Redondo, presidente de la Fundación para la Libertad apuntaba que la pregunta que él se hace es a cerca de los esfuerzos realizados con anterioridad a declararse la emergencia.

"¿Qué más hemos hecho, de lo que hicimos el año pasado?", reflexionaba el también exsecretario general del PSOE de País Vasco, que preguntaba si se habría llevado a cabo una evaluación del trabajo después de que el verano de 2025 ya dejara varios desastres de enorme magnitud, ya superados este 2026 con la mitad de la estación todavía por delante.

"Puede repetirse"

Dada la situación actual, Nicolás Redondo alertaba del hipotético escenario que puede producirse en un futuro inmediato: "En agosto o el año que viene podemos volver a decir que estamos ante el incendio mayor de nuestra historia. Puede repetirse (...) ¿Nos ha servido el año pasado para algo?".

La angustia, la tristeza, la frustración y el malestar, según conoce Nicolás de primera mano, se extienden entre muchos de los afectados por el incendio de Burgohondo, Ávila. La sensación de abandono es una realidad entre muchos vecinos que han arriesgado la propia vida por sus familias y sus animales, en muchos casos, su forma de vida.

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