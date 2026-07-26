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Gabriela Guillén, en guerra con nuestras colaboradoras... pero ¿cada vez más cerca de Bertín Osborne?

Gabriela Guillén estalla con las colaboradoras Isabel Rábago y Pilar Vidal tras considerar que estaban haciéndole burla mientras opinaban de su vida privada.

Isabel Rábago

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Bertín Osborne y Gabriela Guillén acercan posturas

Pese a los momentos de tensión que ha habido entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén, parece que ahora las aguas se han apaciguado. Según reveló el colaborador Nacho Gay hace un par de semanas, el que Gabriela hubiese cedido en algunas peticines de Bertín mientras este atravesaba un momento económico complicado podría haber acercado posturas.

Además, la empresaria ha estado pendiente y preocupada por el estado de salud del cantante, quien ha pasado por una neumonía aguda. Esta complicación le habría provocado inflamación y manchas en el pulmón, dejándole con dificultades para hablar y respirar con normalidad.

Enfado de Gabriela con las colaboradoras Isabel Rábago y Pilar Vidal

Sin embargo, este hecho, ha dado mucho de qué hablar, como las supuestas visitas que harían entre las hijas mayores de Bertín y Nico, su hijo de dos años y medio. Por esto mismo, Gabriela Guillén ha estallado contra las colaboradoras Pilar Vidal e Isabel Rábago después de que ambas comentaran en televisión unas declaraciones relacionadas con su vida personal. Muy molesta, la empresaria dejó claro que no piensa volver a pronunciarse sobre su hijo ni sobre la posible relación del pequeño con las hijas de su expareja, Bertín Osborne.

Las tertulianas quisieron dejar muy claro en televisión que jamás han hablado de un menor, y que simplemente se han limitado a opinar de un tema de interés público siendo ella además un personaje público. Tras estas aclaraciones, Rábago pide disculpas por si las formas han podido molestar, pero nada más.

La propia Gabriela reconocía que entendía que se hablase de estas polémicas pero siempre desde el respeto evitando gestos y burlas que pasaban los límites.

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