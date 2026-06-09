¿Hablará el Papa León XIV en catalán como le ha pedido Junts?: "Hablará en catalán como siempre, sin necesidad de polémica"

La visita de León XIV al Congreso de los Diputados fue un momento histórico pero también dejó otro momento, esta vez de contenido político, muy comentado. Durante los saludos protocolarios posteriores a su discurso ante diputados y senadores, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, agarró y retuvo al Pontífice para pedirle personalmente que utilice el catalándurante su próxima visita a Barcelona.

"Es una polémica ridícula que forma parte del intento de tener polémicas donde no las hay"

En Espejo Público le hemos preguntado a Víctor Cortizo, organizador de la visita de Juan Pablo II, qué le ha parecido este 'agarrón': "Es una polémica ridícula que forma parte del intento de tener polémicas donde no las hay". Así de contundente se ha mostrado Cortizo con el gesto de la portavoz de Junts, que gracias a su experiencia ha asegurado que "el papa va a hablar catalán, va a hablarlo varias veces y va a tener una presencia significativa la lengua catalana en las diferentes intervenciones".

"Va a tener una presencia significativa la lengua catalana en las diferentes intervenciones"

Víctor Cortizo organizó la visita de Juan Pablo II a España en 1982 y asegura que ya entonces habló en gallego, como también en el 89, y como Benedicto XVI: "Yo formé parte de esas organizaciones y no fue necesario pedirlo". Cortizo asegura que se trata de "un gesto que el papa tiene porque evidentemente sabe que las dos lenguas oficiales son el catalán y el castellano. El papa hablará en catalán como siempre hace sin necesidad de polémica".