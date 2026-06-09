Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

VISITA DEL PAPA

¿Hablará el Papa León XIV en catalán como le ha pedido Junts?: "Hablará en catalán como siempre, sin necesidad de polémica"

Víctor Cortizo, organizador de la visita de Juan Pablo II, considera "ridícula" la petición de Miriam Nogueras durante el saludo al Papa en el Congreso.

¿Hablará el papa León XIV en catalán como le ha pedido Junts?

Publicidad

Ana Gómez
Publicado:

La visita de León XIV al Congreso de los Diputados fue un momento histórico pero también dejó otro momento, esta vez de contenido político, muy comentado. Durante los saludos protocolarios posteriores a su discurso ante diputados y senadores, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, agarró y retuvo al Pontífice para pedirle personalmente que utilice el catalándurante su próxima visita a Barcelona.

"Es una polémica ridícula que forma parte del intento de tener polémicas donde no las hay"

En Espejo Público le hemos preguntado a Víctor Cortizo, organizador de la visita de Juan Pablo II, qué le ha parecido este 'agarrón': "Es una polémica ridícula que forma parte del intento de tener polémicas donde no las hay". Así de contundente se ha mostrado Cortizo con el gesto de la portavoz de Junts, que gracias a su experiencia ha asegurado que "el papa va a hablar catalán, va a hablarlo varias veces y va a tener una presencia significativa la lengua catalana en las diferentes intervenciones".

"Va a tener una presencia significativa la lengua catalana en las diferentes intervenciones"

Víctor Cortizo organizó la visita de Juan Pablo II a España en 1982 y asegura que ya entonces habló en gallego, como también en el 89, y como Benedicto XVI: "Yo formé parte de esas organizaciones y no fue necesario pedirlo". Cortizo asegura que se trata de "un gesto que el papa tiene porque evidentemente sabe que las dos lenguas oficiales son el catalán y el castellano. El papa hablará en catalán como siempre hace sin necesidad de polémica".

Jesús Silva e Ione Belarra

La respuesta del cura influencer Jesús Silva a Ione Belarra por cancelar al Papa: "La verdad es la verdad, la diga Judas o la diga Jesucristo"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

¿Por qué aparece Isabel Díaz Ayuso en la agenda de Leire Díez? En "Espejo Público" la presidenta de la Comunidad de Madrid responde a la pregunta.

Ayuso, tras aparecer en los papeles de Leire Díez: "Desconozco a qué vienen esas anotaciones, son de juzgado de guardia"

¿Hablará el papa León XIV en catalán como le ha pedido Junts?

¿Hablará el Papa León XIV en catalán como le ha pedido Junts?: "Hablará en catalán como siempre, sin necesidad de polémica"

Carlos Alsina

Alsina critica la respuesta de los políticos al discurso del Papa en el Congreso: "Desatendieron una obligación"

Los cinco momentos que han conquistado a los fans de La Voz Kids en la quinta noche de Audiciones
¡Vota en el ranking!

Los cinco momentos que han conquistado a los fans de La Voz Kids en la quinta noche de Audiciones

De concursantes a espías profesionales: así se están preparando Leonor y Aníbal sus imitaciones a sus compañeros
Su preparación

De concursantes a espías profesionales: así se están preparando Leonor y Aníbal sus imitaciones a sus compañeros

Alberto
Nos lo cuenta

Así recibió Alberto el encargo especial del Papa para su visita en el Bernabéu: "Inicialmente nos dio un poco de vértigo"

Alberto Ruiz es el diseñador del coche en el que ha recorrido el papa León XIV el Bernabéu. Hoy, nos cuenta cómo ha sido encargarse de tal responsabilidad.

Afra Blanco se enfrenta al padre Silva.
Tensión

'Rifirrafe' en plató entre Afra Blanco y el sacerdote Jesús Silva: "Vox tiene como referente moral al Papa pero va en contra de la doctrina cristiana"

La activista Afra Blanco ha mantenido un acalorado debate con el párroco Jesús Silva. Ambos compartían su postura ante algunos de los preceptos que ha compartido el Papa León XIV en su visita a España.

Jesús Silva e Ione Belarra

La respuesta del cura influencer Jesús Silva a Ione Belarra por cancelar al Papa: "La verdad es la verdad, la diga Judas o la diga Jesucristo"

¡Talento musical! Mario Vaquerizo y Pablo Motos arrasan en el juego de Trancas y Barrancas

¡Talento musical! Mario Vaquerizo y Pablo Motos arrasan en el juego de Trancas y Barrancas

Isabel Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso, tras la visita del Papa León XIV: "El Gobierno ha dado la espalda a los católicos"

Publicidad