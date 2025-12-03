Antena 3 LogoAntena3
Toni Bolaño: "No me extraña que Pedro Sánchez no conociera la vida de Ábalos porque es un tipo muy despegado"

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez se ha desmarcado de la relación con José Luis Ábalos, ahora en prisión, diciendo que el exministro era "un gran desconocido" para él desde el punto de vista personal.

Toni Bolaños en Espejo Público.

Ya desde prisión José Luis Ábalos está concediendo distintas entrevistas a modo de 'aviso a navegantes' dejando ver la información que tiene en su poder. En el diario El Mundo ya ha advertido que solo chantajea "quien puede hacerlo" y ha dicho además que "para ponerte chulo tienes que tener el control de las cosas".

Toni Bolaño cree en la relación de cercanía entre Ábalos y el líder del Ejecutivo Pedro Sánchez. "Ábalos era el hombre de confianza de Pedro Sánchez". "Fue Ábalos el que se presentó en casa de Pedro Sánchez cuando estaba casi escondido debajo de la cama y le dice: "O te presentas tú o me presento yo. Menos mal, se nos apareció la virgen y no se presentó él. Claro que era su persona de confianza", ratifica.

"Pedro Sánchez usa a las personas como un kleenex"

Bolaño ha querido "romper una lanza a favor del presidente" justificando que pese a la cercanía con Ábalos pudiera ser que no tuviera conocimiento de los entresijos de su vida personal. "Pedro Sánchez utiliza a las personas como un kleenex". "No hay una relación personal, hay una relación política que si sirves estás y si no sirves no estás. En julio de 2021 tanto Carmen Calvo como Adriana Lastra le cuentan a Pedro Sánchez que había ahí chanchullos con prostitutas que son difícilmente tragables para la militancia socialista".

Asegura además Bolaños que fue Santos Cerdán quien "se revuelve débilmente" contra Ábalos y "da un golpe de Estado y le asesina como secretario de organización". "Lo hace para seguir manteniendo el control del chiringuito", añade. Apunta además que la siguiente víctima de Santos Cerdán era Adriana Lastra. "Me cuesta muchísimo creer que el presidente no sabía nada del tema de las mujeres, pero no me extraña que no conociera parte de la vida de Ábalos porque es un tipo muy despegado y arisco, no es una persona que diga las cosas".

