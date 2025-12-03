Cándido Méndez, tras la última entrevista de Pedro Sánchez: "Los asesores del presidente van de fracaso en fracaso"

Susanna Griso consultaba a los presentes si no consideraban indigno que Pedro Sánchez "se arrastrase, pidiéndole perdón a Puigdemont hasta sies veces".

El análisis de Cándido Méndez, ex secretario general del sindicato UGT, y reconocido militante del Partido Socialista durante décadas, sobre estas nuevas declaraciones de Pedro Sánchez, era de una contundencia similar a la de la periodista y presentadora de Espejo Público.

"Los asesores del presidente, los asesores mediáticos del presidente, van de fracaso en fracaso", comenzaba el ex líder sindical, que abordaba los motivos que tendría Pedro Sánchez a la hora de hacer esas declaraciones públicas.

Disgusto social

"Pretende romper el discurso del Partido Popular con eso de que el Gobierno está en agonía, y yo creo que lo que escenificó el presidente es una reacción política sadomasoquista entre Puigdemont y el presidente del Gobierno", sentenciaba Cándido Méndez, que valoraba esta postura como foco de un "gran disgusto" en buena parte de la sociedad española y de un "sentimiento de humillación".

Las entrevistas de Pedro Sánchez representan el inicio de una nueva etapa del actual Ejecutivo que definía como "una farsa".

