Si te he visto, no me acuerdo
Trancas y Barrancas ponen a prueba la memoria de Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez
Las hormigas han preparado un test en el que las invitadas han tenido que echar la vista atrás sobre algunos momentos memorables.
Publicidad
Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega han estado juntas en El Hormiguero para presentar Las hijas de la criada, la nueva serie de Antena 3. Entre confidencias, anécdotas del rodaje y reflexiones sobre la historia, ambas han conectado con el público y han mostrado la fuerza de este proyecto.
Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado su momento para someter a las invitadas a un desternillante test con el que han puesto a prueba su memoria.
Verónica y Sonsoles se han enfrentado al 'Si te he visto, no me acuerdo' demostrando que no se olvidan de algunos de los momentos e imágenes más memorables de España. Desde los abdominales de Leticia Sabater, hasta los tatuajes de Popeye. ¡No te lo pierdas!
Publicidad