Exclusiva
El punto que Bertín Osborne no acepta de su acuerdo con Gabriela Guillén: "Ella quiere un régimen de visitas en el que siempre esté"
Continúa la guerra entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén. Esta vez, parece que el cantante no está de acuerdo con uno de los puntos de su acuerdo por la manutención de su hijo que nos adelanta Paloma García-Pelayo.
Publicidad
Parecía que Bertín Osborne y Gabriela Guillén habían llegado a un acuerdo por la manutención de su hijo David. Sin embargo, según nos adelantó Beatriz Cortázar en nuestro programa, había un punto en el que no estaban de acuerdo y que no permitía poner fin a la guerra entre ambos.
Según Paloma García-Pelayo, además de las diferencias alrededor de los temas económicos, el mayor punto de discordia en el acuerdo es uno que ha propuesto Gabriela Guillén. "Ella pide un régimen de visitas", señala nuestra colaboradora.
Bertín Osborne habría aceptado ver a su hijo en régimen de visitas, pero no habría cedido en los matices de esa petición. "Ella pone la condición de que siempre esté ella presente, algo a lo que Bertín no cede", asegura Paloma García-Pelayo.
Más Noticias
- Lolita se rompe al hablar del documental de su sobrina Alba Flores: "Yo esa película no la puedo ver más"
- Usan las fotos de Javier para estafar: "Me han hablado unas 50 mujeres que dicen que me han visto en aplicaciones para ligar"
- Josefa ha estado 37 años buscando a su hijo fallecido por un error policial: "Tenían un cadáver, pero no me dijeron que lo identificara"
El artista se habría negado a este punto del acuerdo, un convenio regulador que se han propuesto firmar esta misma semana. ¿Lograrán llegar a un acuerdo?
Publicidad