El punto que Bertín Osborne no acepta de su acuerdo con Gabriela Guillén: "Ella quiere un régimen de visitas en el que siempre esté"

Parecía que Bertín Osborne y Gabriela Guillén habían llegado a un acuerdo por la manutención de su hijo David. Sin embargo, según nos adelantó Beatriz Cortázar en nuestro programa, había un punto en el que no estaban de acuerdo y que no permitía poner fin a la guerra entre ambos.

Según Paloma García-Pelayo, además de las diferencias alrededor de los temas económicos, el mayor punto de discordia en el acuerdo es uno que ha propuesto Gabriela Guillén. "Ella pide un régimen de visitas", señala nuestra colaboradora.

Bertín Osborne habría aceptado ver a su hijo en régimen de visitas, pero no habría cedido en los matices de esa petición. "Ella pone la condición de que siempre esté ella presente, algo a lo que Bertín no cede", asegura Paloma García-Pelayo.

El artista se habría negado a este punto del acuerdo, un convenio regulador que se han propuesto firmar esta misma semana. ¿Lograrán llegar a un acuerdo?