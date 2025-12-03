Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Esta noche, tras El Hormiguero

Ana Morgade, Pablo Carbonell y Adriana Abenia serán los ilustres invitados de esta noche en El 1%

Las tres personalidades que ocuparán los asientos VIP del programa prometen una noche inolvidable repleta de risas.

Ana Morgade, Pablo Carbonell y Adriana Abenia serán los ilustres invitados de esta noche en El 1%

Publicidad

El 1% es un programa donde no hay público. O donde el público es concursante al mismo tiempo. Las 100 personas que se encuentran en el plató son jugadores que aspiran a llevarse hasta 100.000 euros.

Sin embargo, además del centenar de aspirantes, Arturo Valls recibe cada noche a tres invitados que lo único que ponen a prueba, tal y como les ha dicho él, es su dignidad. “Eso ya está hecho, son muchos años de carrera destruyéndola”, ha comentado Ana Morgade entre risas.

Además de la humorista, los asientos VIP los ocuparán Pablo Carbonell y Adriana Abenia, que han demostrado sus ganas de participar asegurando que llevan todo el día preparándose para este momento. ¡Te esperamos esta noche!

Antena 3» Programas» El 1 por ciento

Publicidad

Programas

Ana Morgade, Pablo Carbonell y Adriana Abenia serán los ilustres invitados de esta noche en El 1%

Ana Morgade, Pablo Carbonell y Adriana Abenia serán los ilustres invitados de esta noche en El 1%

Toni Bolaños en Espejo Público.

Toni Bolaño: "No me extraña que Pedro Sánchez no conociera la vida de Ábalos porque es un tipo muy despegado"

Cándido Méndez

Cándido Méndez, tras la última entrevista de Pedro Sánchez: "Los asesores del presidente van de fracaso en fracaso"

Trancas y Barrancas ponen a prueba la memoria de Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez
Si te he visto, no me acuerdo

Trancas y Barrancas ponen a prueba la memoria de Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez

Esta noche, Santiago Segura y Ernesto Sevilla inundarán de risas El Hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, Santiago Segura y Ernesto Sevilla inundarán de risas El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega en El Hormiguero
Estelar

Así ha sido la entrevista completa a Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega en El Hormiguero

La periodista y la actriz que han dado vida a la serie de Las hijas de la criada han desvelado los secretos de esta.

Suko enseña la nueva aplicación que ayuda a evitar los fraudes online: "Yo traigo soluciones"
El espía tecnológico

Suko enseña la nueva aplicación que ayuda a evitar los fraudes online: "Yo traigo soluciones"

El experto informático de El Hormiguero trae una app de origen español que sirve para verificar estafas a través de enlaces y QR´s.

Bolas al rojo vivo: Marron experimenta con los efectos de la fusión fría... ¡y crea bolomitas!

Bolas al rojo vivo: Marron experimenta con los efectos de la fusión fría... ¡y crea bolomitas!

La reacción de Sonsoles Ónega al cambio del final de su novela en la serie: "Me entró un instinto asesino"

La reacción de Sonsoles Ónega al cambio del final de su novela en la serie: "Me entró un instinto asesino"

El último tirón de Rosa, clave en un Rosco de exigencia máxima con un bote de 2.458.000 euros

El último tirón de Rosa, clave en un Rosco de exigencia máxima con un bote de 2.458.000 euros

Publicidad