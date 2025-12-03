Ana Morgade, Pablo Carbonell y Adriana Abenia serán los ilustres invitados de esta noche en El 1%

El 1% es un programa donde no hay público. O donde el público es concursante al mismo tiempo. Las 100 personas que se encuentran en el plató son jugadores que aspiran a llevarse hasta 100.000 euros.

Sin embargo, además del centenar de aspirantes, Arturo Valls recibe cada noche a tres invitados que lo único que ponen a prueba, tal y como les ha dicho él, es su dignidad. “Eso ya está hecho, son muchos años de carrera destruyéndola”, ha comentado Ana Morgade entre risas.

Además de la humorista, los asientos VIP los ocuparán Pablo Carbonell y Adriana Abenia, que han demostrado sus ganas de participar asegurando que llevan todo el día preparándose para este momento. ¡Te esperamos esta noche!