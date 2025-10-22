Antena 3 LogoAntena3
Patricia Hernández explica los obstáculos de constructores y promotores para construir nueva vivienda: "Se tardan 20 años en poder urbanizar"

Constructora y promotora inmobiliaria con 20 años de experiencia a sus espaldas, Patricia Hernández Cobo expone los obstáculos que encuentra a la hora de construir viviendas.

Constructora y promotora, sobre la crisis de vivienda

Andrés Pantoja
Publicado:

El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema para los españoles, según las encuestas.

Patricia Hernández Cobo, promotora y constructora inmobiliaria desde hace dos décadas, lo tiene claro: "Vivienda hay, lo que ocurre es que no la hay en cantidad suficiente" en las ciudades "donde quiere vivir la gente". El crecimiento demográfico, muy superior en las grandes urbes españolas es uno de los factores de la crisis de vivienda, pero de su experiencia Patricia destaca otros.

No hay suelo

La experta distingue entre varios tipos de suelo. Explica que en suelo urbano, en unos dos o tres años pueden finalizar las obras de una urbanización, a no ser que se pretenda construir en una "ciudad consolidada", donde asegura que el 'suelo finalista' escasea considerablemente: "Tenemos que acudir a las bolsas de suelo".

Esas bolsas de suelo que menciona Patricia corresponden a zonas de desarrollo urbanístico en las que se dispone nuevo suelo urbanizable. Un largo caminoburocrático en el que intervienen distintos organismos "con normativas muy estrictas". Aún así, sorprende el plazo que afirma la constructora que lleva finalizar las obras siguiendo este proceso: "Esto tarda... ponle 20 años de media".

"En Madrid hay unas 200.000 viviendas retenidas esperando que se completen estos trámites", apuntaba Patricia.

La aparentemente necesaria Ley del Suelo irrumpía en la conversación de la mano de la periodista Pilar Velasco. Aseguraba que esta medida pretendía reducir ese papeleo, y cuyo fracaso parlamentario lo impidió, por motivos políticos que la misma Pilar explicaba.

