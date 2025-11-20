El okupa multirreincidente: 225 denuncias, 31 detenciones y más de un millón de euros en ganancias ilegales

Marc se dedica a okupar viviendas -en su mayoría propiedad de fondos de inversión, entidades bancarias e inmobiliarias- para posteriormente chantajear a los propietarios o revender las llaves a terceros. A pesar de no tener empleo conocido, este "negocio" le habría permitido acumular cifras millonarias.

Su 'modus operandi' es muy sencillo: okupa los pisos y pide un “rescate” de hasta 17.000 € para abandonarlos. Si las víctimas no abonaban dicha cantidad, el delincuente vendía las llaves a familias vulnerables por 3.000 €.

Un negocio con cifras astronómicas

En Más Espejo hemos calculado cuánto podría haber obtenido Marc durante estos años. Una media de 5.000 euros por okupación entre rescates y ventas de llaves:

•225 okupaciones

•5.000 € de media por operación

•Total estimado: 1.125.000 €

Un récord que alerta sobre un problema creciente

Las autoridades locales reconocen la dificultad de frenar este tipo de delitos cuando las okupaciones no implican violencia y los procesos judiciales se alargan durante meses.

Por ahora, Marc continúa en libertad, y su caso reabre el debate sobre la reforma de la ley de okupación y la respuesta penal ante la reincidencia extrema.

