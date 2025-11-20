Antena 3 LogoAntena3
Okupa con 200 denuncias

El okupa multirreincidente: 225 denuncias, 31 detenciones y más de un millón de euros en ganancias ilegales

La historia de Marc, un joven de 22 años vecino de Sant Boi de Llobregat, se ha convertido en el claro ejemplo de la incapacidad del sistema para frenar a los okupas. Desde 2021, este individuo ha acumulado 225 denuncias y 31 detenciones, sin haber pasado ni un solo día en prisión.

María Mateo
Marc se dedica a okupar viviendas -en su mayoría propiedad de fondos de inversión, entidades bancarias e inmobiliarias- para posteriormente chantajear a los propietarios o revender las llaves a terceros. A pesar de no tener empleo conocido, este "negocio" le habría permitido acumular cifras millonarias.

Su 'modus operandi' es muy sencillo: okupa los pisos y pide un “rescate” de hasta 17.000 € para abandonarlos. Si las víctimas no abonaban dicha cantidad, el delincuente vendía las llaves a familias vulnerables por 3.000 €.

Un negocio con cifras astronómicas

En Más Espejo hemos calculado cuánto podría haber obtenido Marc durante estos años. Una media de 5.000 euros por okupación entre rescates y ventas de llaves:

225 okupaciones

5.000 € de media por operación

Total estimado: 1.125.000 €

Un récord que alerta sobre un problema creciente

Las autoridades locales reconocen la dificultad de frenar este tipo de delitos cuando las okupaciones no implican violencia y los procesos judiciales se alargan durante meses.

Por ahora, Marc continúa en libertad, y su caso reabre el debate sobre la reforma de la ley de okupación y la respuesta penal ante la reincidencia extrema.

