Suko enseña la nueva aplicación que ayuda a evitar los fraudes online: "Yo traigo soluciones"

El espía tecnológico Suko ha mostrado la forma de confirmar la veracidad de los mensajes de internet. Las nuevas tecnologías tienen muchas cosas buenas, pero se pueden dar situaciones muy perjudiciales para los usuarios. El incremento de uso de las nuevas tecnologías ha permitido que dichas estafas crezcan. "Estamos en el periodo en el que más caemos en las estafas", ha comentado Suko.

Ante estos problemas, la población "está muy asustada", hasta el punto de no ir a recoger ni los paquetes a Correos por miedo a que sean falsos. "En España se han estafado mas de 2.100 millones de euros", ha explicado el colaborador. Gracias a la sección de El Hormiguero, la gente ha contactado con Suko para confirmar si algunos enlaces eran seguros.

La solución que ha traído Suko es gratuita y se llama BeValk. La aplicación que ha enseñado el informático verifica si un QR o un enlace es verdadero o falso. A través de la app, los usuarios pueden registrar los enlaces que llegan por mensajes. Cómo ha reivindicado el colaborador, "hay que dejar de tenerle miedo a estas cosas". Además, el informático ha añadido que "la ciberseguridad tiene que ser un hábito".