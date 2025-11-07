Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Gobierno bloqueado

Cándido Méndez ve necesario "oxigenar" el PSOE: "Los cuarentones, los cincuentones, tienen miedo a expresarse"

El ex líder sindical se alineaba con una corriente predominante entre históricas figuras del Partido Socialista. Apuesta por que se creen nuevas líneas dentro de un PSOE en el que milita desde hace décadas, unas distintas a las que sigue ahora la cúpula dirigente.

Cándido Méndez

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Las palabras de Juan Carlos Rodríguez Ibarra en su entrevista del jueves en Espejo Público han tenido un eco considerable. El expresidente de la Junta de Extremadura explicaba que dentro del partido socialista siempre existieron corrientes diferentes de pensamiento, críticas con la predominante. El debate enriquecía: "Nunca se les llamó 'fachas', ni se les expulsó".

Con los pies en la tierra

El día después de la entrevista que Ibarra concedía a Susanna Griso, acudía a Espejo Público Cándido Méndez. El ex secretario general del sindicato 'Unión General de Trabajadores', valoraba las palabras del expolítico como perfectamente ajustados a la realidad actual del PSOE.

Ante esa necesidad que aprecian muchos de debate interno, el sindicalista ponía como ejemplo la iniciativa del exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla: "Es muy necesaria", decía.

"Oxigenar el Partido Socialista"

Cándido se manifestaba claramente favorable a esta "oportuna" decisión por entender que le da un aire del que el Partido Socialista está necesitado, a su entender.

Sin embargo denunciaba las dificultades que se le presentan a este tipo de iniciativas críticas en los tiempos que corren, a diferencia de otros pasados, lo ilustraba enumerando una serie de retos que casi hacen una odisea de esta empresa.

"Antes no había prácticamente ninguna dificultad. Ahora hay que, digamos, atravesar la Muralla China, el desierto de Gobi y el océano Galcial Ártico", expresaba.

Obstáculos añadidos

Las campañas de represión y desprestigio que parecía denunciar Ibarra contra los díscolos dentro del PSOE conseguirían el efecto deseado por la reflexión que dejaba Cándido: "Hay inquietud, pero hay inquietud no entre los viejos (…) Hay gente, cuarentones, cincuentones, que tienen miedo. Tienen miedo a expresarse".

Apelaba a la corriente iniciada por Jordi Sevilla como herramienta para demostrar que "el Partido Socialista es más diverso de lo que parece".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Gasto Gobierno redes sociales

El presupuesto récord en redes sociales del Gobierno, ¿un despilfarro?: "La cifra de maquillaje se ha multiplicado"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Cándido Méndez

Cándido Méndez ve necesario "oxigenar" el PSOE: "Los cuarentones, los cincuentones, tienen miedo a expresarse"

Trancas y Barrancas someten al Premio Planeta 2025 a un test de mucho compromiso

Trancas y Barrancas someten a Juan del Val a un test de mucho compromiso

Así ha sido la entrevista completa a Juan del Val en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Juan del Val en El Hormiguero

"Para nosotros tú serías el mejor premio": la desternillante parodia del Premio Planeta de Juan Carlos Ortega:
Mucho humor

"Para nosotros tú serías el mejor premio": la desternillante parodia del Premio Planeta de Juan Carlos Ortega:

"Mi alegría es muy difícil quitármela": Juan del Val responde a las críticas por su Premio Planeta
Sin pelos en la lengua

"Mi alegría es muy difícil quitármela": Juan del Val responde a las críticas por su Premio Planeta

La complicada infancia de Juan del Val: "Ese fracaso a mí me creó una herida"
En El Hormiguero

La complicada infancia de Juan del Val: "Ese fracaso a mí me creó una herida"

El escritor ha abierto su corazón y ha hablado sobre cómo fue su vida estudiantil.

Los próximos invitados de El Hormiguero serán Andy, Marc Márquez, Pablo Alborán y Mariano Rajoy
¡Bienvenidos!

Los próximos invitados de El Hormiguero serán Andy, Marc Márquez, Pablo Alborán y Mariano Rajoy

El presentador ha dado la exclusiva sobre quiénes serán los siguientes famosos a los que tendrá el placer de entrevistar.

Un Rosco muy reñido… hasta que un fallo de Manu lo cambia todo: ¿podrá remontar?

Un Rosco muy reñido… hasta que un fallo de Manu lo cambia todo: ¿podrá remontar?

Manu sale ‘coronado’ con su nuevo poema de despedida para los invitados de Pasapalabra

Manu sale ‘coronado’ con su nuevo poema de despedida para los invitados de Pasapalabra

Soraya Arnelas brilla en Pasapalabra cantando ‘You will shine’, el avance de su próximo disco

Soraya Arnelas brilla en Pasapalabra cantando ‘You will shine’, el avance de su próximo disco

Publicidad