El último tirón de Rosa, clave en un Rosco de exigencia máxima con un bote de 2.458.000 euros

La exigencia ha vuelto a ser máxima en el nuevo duelo entre Manu y Rosa en El Rosco. De hecho, ningún ha cometido fallos, lo que demuestra el alto nivel que ambos han vuelto a demostrar. Esa ausencia de errores ha permitido un final lleno de suspense, con un bote en juego de 2.458.000 euros. “Te asusta”, reflexionaba el concursante madrileño sobre esa cantidad al comienzo del programa.

Rosa ha comenzado la prueba en esta ocasión con catorce segundos de ventaja. En cualquier caso, los dos han logrado una cantidad de tiempo como para ir holgados y ser prudentes en su estrategia. No obstante, los dos han ido a buen ritmo y han terminado la primera vuelta a la par y con marcadores generosos: 20-19 a favor de la coruñesa.

Llegaba el momento de revelar cuántos ases se les habían quedado pendientes. Manu ha tomado la iniciativa y, en diferentes jugadas, ha llegado a 22 aciertos. Con ese listón, se ha plantado, dejando el desenlace en manos de Rosa. Su último tirón iba a ser clave. ¡No te lo pierdas en el vídeo!