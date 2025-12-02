Pedro Sánchez intenta recuperar el apoyo de Junts para acabar la legislatura y retoma las promesas no cumplidas

30 de octubre, día en el que Junts consumó su ruptura con el PSOE. Con el 86,98% de los votos, la dirección del partido de Carles Puigdemont dio por terminados los acuerdos de Bruselas con los socialistas. A partir de ese momento activaban su veto al Gobierno, que a día de hoy continúa.

Actualmente, el Gobierno se encuentra en minoría parlamentaria, ya que sin los siete diputados de Junts no puede aprobar ninguna ley en el Congreso, ni los presupuestos. "El Gobierno español no tendrá, ni podrá contar con la mayoría de investidura. No tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para Gobernar. Podrá ocupar sillones, pero no podrá gobernar", subrayó el prófugo hace unas semanas.

Por su parte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido este martes en una entrevista en 'RAC1' "los incumplimientos y retrasos" por los que se quejaba el partido catalán. Por lo que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas para cumplir las promesas pendientes con los catalanes y entrega a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo.

Desde el Gobierno quieren reconducir su relación y así recuperar la estabilidad parlamentaria hasta 2027. Aunque reconocen que no esperan grandes cambios a corto plazo. Sin embargo, la comitiva de Junts no se cree las palabras de Sánchez y reclaman hechos. Además consideran que el Gobierno han llegado tarde y mantiene el bloqueo que les complica finalizar la legislatura.

PP, misma estrategia

Entre las promesas de Sánchez en su campaña electoral para las elecciones de 2023 estaba la de traer de vuelta a España a Puigdemont y ponerlo a disposición de la justicia, además de negar que llegaría a poder gracias a los independentistas catalanes. Dos cosas que no se han cumplido.

Para llegar al poder el socialista tuvo que pactar con el partido de Puigdemont y a partir de ahí nació la foto de Santos Cerdán con el prófugo en los acuerdos de Bruselas, los cuales al no cumplirse llevaron a la ruptura de Junts con el Gobierno.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pidió a los empresarios catalanes que convencieran al prófugo para que apoyara a una moción de censura, para sacar a Sánchez del poder. "Estoy convencido de que en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts. A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos, de los suyos", amagó el popular con los de Puigdemont.

Los socios responden

"Entendemos que la normalización total de Cataluña no se va a producir hasta que Puigdemont no pueda volver" y "Nosotros siempre hemos tenido muy en cuenta el planteamiento que hacen todos los grupos parlamentarios, singularmente Junts per Cataluña, cuando hablamos de la hoja de ruta de esta legislatura". Estas palabras de Sánchez en la radio catalana no han pasado desapercibidas para los partidos políticos.

ERC confían en que los acuerdos avancen, pero le han advertido de que el "crédito" se acabará si no cumple con lo prometido. Desde su socio Sumar le recuerdan que todo lo que pacten con el partido de Puigdemont debe encajar en la "agenda progresista".

Por su parte, los populares acusan al jefe del Ejecutivo de entregar "un cheque en blanco" a los independentistas solamente por mantener su apoyo. Sin embargo senador de Junts, Eduard Pujol, le ha dicho al ministro Félix Bolaños que la medidas utilizadas por Sánchez, no han sido suficientes: "¿A ustedes le va bien ser una especie de inquilino en la Moncloa con el permiso de la derecha?"

