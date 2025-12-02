Polémica por la inclusión de depilación láser en las cárceles de Cataluña: "Hay una discriminación con las hetero"

Las grandes carencias sociales presentes en las cárceles catalanas, según los funcionarios de prisiones, contraindicarían la gran inversión económica que requiere la ultima decisión de la justicia de Cataluña. Presidiarios trans de las cárceles de dica Comunidad, podrán someterse a tratamientos de depilación láser.

"Los derechos básicos de los trabajadores penitenciarios están atascados en una lista de espera infinita", han denunciado desde el colectivo de los trabajadores de prisiones.

"Hay una discriminación con las hetero"

La abogada Montse Suárez se mostraba crítica y manifestaba su incomprensión con esta resolución: "No creo que la reinserción de una presa LGTBI... ¡Qué tiene que ver!".

"¿En qué ayuda a los presos del colectivo LGTBIQ+, para estar mejor emocionalmente o para reinsertarse? ¡Es que no lo entiendo!", exclamaba la letrada mientras que Carmen Ro se pronunciaba en el mismo sentido: "Me parece que hay prioridades más importantes".

Requisitos y coste

Andrés de la Torre, CEO de 'Dermasana', abordaba el delicado asunto de los costes que supondrán estos tratamientos a la administración de Justicia de Cataluña.

Más allá de los más de veinticinco mil euros que cuesta la maquinaria con una calidad adecuada necesaria, también se requiere de los servicios de un profesional capacitado y con experiencia, y por supuesto de un espacio adecuado. El experto concluye a cuánto asciende el coste por individuo, solo del tratamiento: "De un hombre serían unas 15 sesiones, y estaríamos hablando de un coste al Estado de unos 800- 900 euros de dinero público".

