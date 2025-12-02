Manu se despide de los invitados de Pasapalabra con su poema más original: “Con ellos te Prendes”

Manu y Rosa se han enfrentado de nuevo en El Rosco con toda la esperanza de conquistar un bote mareante, hasta el punto de que el concursante madrileño ha confesado al inicio del programa: “Te asusta”. Sin duda, provoca un escalofrío pensar en la posibilidad de ganar un premio de 2.458.000 euros.

Antes de empezar el duelo, los dos se han despedido de los invitados que tanto les han ayudado durante tres programas. Manu ha cumplido con su tradición y ha dedicado un poema a Paula Prendes, Anthony Blake, Luis Larrodera y María José Suárez, haciendo juegos de palabras con sus nombres y apellidos.

Los guiños han conseguido sorprender a los cuatro invitados. Además, Roberto Leal ha destacado una diferencia respecto a poemas anteriores: “Lo ha hecho cruzado”. ¿De qué se trata? ¡Descúbrelo en el vídeo!