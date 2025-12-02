Así ha sido la entrevista completa a Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega en El Hormiguero

VerónicaSánchez y Sonsoles Ónega han acudido juntas a El Hormiguero para compartir los detalles de Las hijas de la criada, la serie de Antena 3 que nace de la obra literaria de la propia Sonsoles. La dupla ha ofrecido una charla cercana y reveladora que ha despertado aún más interés por la trama.

Lo primero que ha querido saber Pablo Motos ha sido cuáles son las principales diferencias entre el libro y la serie. "Hay cosas que mejoran la novela", ha dicho Sonsoles sobre la gran labor de producción.

Tras esto, el presentador ha preguntado a la periodista por el cambio del final que se decidió en el último momento. La invitada ha asegurado que esta situación le despertó un "instinto asesino".