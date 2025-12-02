Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Estelar

Así ha sido la entrevista completa a Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega en El Hormiguero

La periodista y la actriz que han dado vida a la serie de Las hijas de la criada han desvelado los secretos de esta.

Así ha sido la entrevista completa a Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega en El Hormiguero

Publicidad

VerónicaSánchez y Sonsoles Ónega han acudido juntas a El Hormiguero para compartir los detalles de Las hijas de la criada, la serie de Antena 3 que nace de la obra literaria de la propia Sonsoles. La dupla ha ofrecido una charla cercana y reveladora que ha despertado aún más interés por la trama.

Lo primero que ha querido saber Pablo Motos ha sido cuáles son las principales diferencias entre el libro y la serie. "Hay cosas que mejoran la novela", ha dicho Sonsoles sobre la gran labor de producción.

La opinión sincera de Sonsoles Ónega sobre Las hijas de la criada: "Hay cosas de la serie que mejoran la novela"

Tras esto, el presentador ha preguntado a la periodista por el cambio del final que se decidió en el último momento. La invitada ha asegurado que esta situación le despertó un "instinto asesino".

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Así ha sido la entrevista completa a Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega en El Hormiguero

Suko enseña la nueva aplicación que ayuda a evitar los fraudes online: "Yo traigo soluciones"

Suko enseña la nueva aplicación que ayuda a evitar los fraudes online: "Yo traigo soluciones"

Bolas al rojo vivo: Marron experimenta con los efectos de la fusión fría... ¡y crea bolomitas!

Bolas al rojo vivo: Marron experimenta con los efectos de la fusión fría... ¡y crea bolomitas!

La reacción de Sonsoles Ónega al cambio del final de su novela en la serie: "Me entró un instinto asesino"
En El Hormiguero

La reacción de Sonsoles Ónega al cambio del final de su novela en la serie: "Me entró un instinto asesino"

El último tirón de Rosa, clave en un Rosco de exigencia máxima con un bote de 2.458.000 euros
El Rosco | 2 de diciembre

El último tirón de Rosa, clave en un Rosco de exigencia máxima con un bote de 2.458.000 euros

Manu se despide de los invitados de Pasapalabra con su poema más original: “Con ellos te Prendes”
Mejores momentos | 2 de diciembre

Manu se despide de los invitados de Pasapalabra con su poema más original: “Con ellos te Prendes”

El concursante ha conquistado con sus versos a Paula Prendes, Anthony Blake, Luis Larrodera y María José Suárez.

El grito liberador de María José Suárez al resolver el ¿Dónde Están?: “Me lo merecía”
Mejores momentos | 2 de diciembre

El grito liberador de María José Suárez al resolver el ¿Dónde Están?: “Me lo merecía”

La modelo ha puesto el broche a su visita a Pasapalabra demostrando buena memoria con la tecnología.

Luis Larrodera, tan bueno que es “insoportable”: ¿el mejor invitado que ha participado en Pasapalabra?

Luis Larrodera, tan bueno que es “insoportable”: ¿el mejor invitado que ha participado en Pasapalabra?

La reflexión de Manu sobre el millonario bote de Pasapalabra: “Te asusta”

La reflexión de Manu sobre el millonario bote de Pasapalabra: “Te asusta”

Lolita

Lolita se rompe al hablar del documental de su sobrina Alba Flores: "Yo esa película no la puedo ver más"

Publicidad