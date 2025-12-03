Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Esta noche, Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella inundarán de risas El Hormiguero

Tres grandes amigos regresan al programa para contar su última aventura juntos en una noche que promete mucho humor.

Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella

Publicidad

Esta noche El Hormiguero recibe a Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella, tres caras muy queridas del programa que vuelven para compartir el buen ambiente que siempre traen consigo.

Los actores participan en La Navidad en sus manos 2, una nueva comedia en la que su protagonista, Salva, vuelve a verse envuelto en un caos navideño tras haber sustituido accidentalmente a Papá Noel en la primera entrega.

Con su habitual sentido del humor, Segura, Sevilla y Chiapella nos contarán cómo ha sido reencontrarse en este proyecto, las anécdotas del rodaje y por qué esta historia se ha convertido en una tradición para ellos a las puertas de Navidad. Una visita que promete risas y el espíritu festivo que los tres manejan tan bien.

Sobre ellos:

Santiago Segura es uno de los cineastas y actores más populares del país, creador de la saga Torrente y habitual en grandes comedias familiares. Ernesto Sevilla, referente del humor absurdo y miembro fundamental de La Hora Chanante, ha desarrollado una sólida carrera como actor, guionista y director. Pablo Chiapella, inolvidable por su papel de Amador en La que se avecina, se ha consolidado como uno de los intérpretes cómicos más queridos por el público. Juntos forman un trío que siempre garantiza buen humor.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella

Esta noche, Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella inundarán de risas El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega en El Hormiguero

Suko enseña la nueva aplicación que ayuda a evitar los fraudes online: "Yo traigo soluciones"

Suko enseña la nueva aplicación que ayuda a evitar los fraudes online: "Yo traigo soluciones"

Bolas al rojo vivo: Marron experimenta con los efectos de la fusión fría... ¡y crea bolomitas!
¡Aviso! No hacer en casa

Bolas al rojo vivo: Marron experimenta con los efectos de la fusión fría... ¡y crea bolomitas!

La reacción de Sonsoles Ónega al cambio del final de su novela en la serie: "Me entró un instinto asesino"
En El Hormiguero

La reacción de Sonsoles Ónega al cambio del final de su novela en la serie: "Me entró un instinto asesino"

El último tirón de Rosa, clave en un Rosco de exigencia máxima con un bote de 2.458.000 euros
El Rosco | 2 de diciembre

El último tirón de Rosa, clave en un Rosco de exigencia máxima con un bote de 2.458.000 euros

El desenlace ha estado muy reñido después de que Manu se plantara con 22 aciertos y sin fallos.

Manu se despide de los invitados de Pasapalabra con su poema más original: “Con ellos te Prendes”
Mejores momentos | 2 de diciembre

Manu se despide de los invitados de Pasapalabra con su poema más original: “Con ellos te Prendes”

El concursante ha conquistado con sus versos a Paula Prendes, Anthony Blake, Luis Larrodera y María José Suárez.

El grito liberador de María José Suárez al resolver el ¿Dónde Están?: “Me lo merecía”

El grito liberador de María José Suárez al resolver el ¿Dónde Están?: “Me lo merecía”

Luis Larrodera, tan bueno que es “insoportable”: ¿el mejor invitado que ha participado en Pasapalabra?

Luis Larrodera, tan bueno que es “insoportable”: ¿el mejor invitado que ha participado en Pasapalabra?

La reflexión de Manu sobre el millonario bote de Pasapalabra: “Te asusta”

La reflexión de Manu sobre el millonario bote de Pasapalabra: “Te asusta”

Publicidad