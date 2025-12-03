Esta noche, Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella inundarán de risas El Hormiguero

Esta noche El Hormiguero recibe a Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella, tres caras muy queridas del programa que vuelven para compartir el buen ambiente que siempre traen consigo.

Los actores participan en La Navidad en sus manos 2, una nueva comedia en la que su protagonista, Salva, vuelve a verse envuelto en un caos navideño tras haber sustituido accidentalmente a Papá Noel en la primera entrega.

Con su habitual sentido del humor, Segura, Sevilla y Chiapella nos contarán cómo ha sido reencontrarse en este proyecto, las anécdotas del rodaje y por qué esta historia se ha convertido en una tradición para ellos a las puertas de Navidad. Una visita que promete risas y el espíritu festivo que los tres manejan tan bien.

Sobre ellos:

Santiago Segura es uno de los cineastas y actores más populares del país, creador de la saga Torrente y habitual en grandes comedias familiares. Ernesto Sevilla, referente del humor absurdo y miembro fundamental de La Hora Chanante, ha desarrollado una sólida carrera como actor, guionista y director. Pablo Chiapella, inolvidable por su papel de Amador en La que se avecina, se ha consolidado como uno de los intérpretes cómicos más queridos por el público. Juntos forman un trío que siempre garantiza buen humor.