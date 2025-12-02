Bolas al rojo vivo: Marron experimenta con los efectos de la fusión fría... ¡y crea bolomitas!

En este programa de El Hormiguero, hemos intentado atravesar un bloque de hielo con una bola metálica calentada al rojo vivo. Esto es posible gracias a que el calor se transfiere de la bola metálica (alta temperatura) al hielo (baja temperatura), provocando una fusión localizada inmediata.

Al calentar la bola de metal (generalmente acero o hierro) hasta que está al rojo vivo, el metal almacena una enorme cantidad de energía térmica (calor). Cuando la bola caliente toca la superficie del hielo, se produce transferencia de calor por conducción de la zona de alta temperatura (la bola) a la zona de baja temperatura (el hielo). Este calor es absorbido por el hielo e invertido en hacer que el hielo pase de estado sólido a líquido.

Lo más sorprendente es que la bola atraviesa el hielo sin romper el bloque, debido a que la fusión es altamente localizada y ocurre solo en la interfaz entre el metal y el hielo.

Además, hemos usado una bola metálica calentada al rojo vivo para hacer palomitas. Para ello, necesitamos granos de maíz y aceite de girasol en una copa. El aceite sirve como un medio de transferencia de calor muy eficiente. El calor se transfiere de la bola al aceite por conducción, y luego el aceite caliente transfiere el calor a los granos de maíz por convección.

A medida que el grano absorbe el calor del aceite caliente, el agua interior se convierte en vapor. El volumen del vapor es mucho mayor que el del agua líquida, lo que aumenta la presión interna del grano. Cuando la temperatura interna alcanza aproximadamente los 180 °C y la presión supera unas 9 atmósferas, la cáscara del grano ya no puede contener la presión, se rompe, y la presión se libera de forma explosiva. El vapor de agua y el almidón caliente se expanden rápidamente, solidificándose instantáneamente en la espuma blanca y ligera que conocemos como palomita.