¡Gana una entrada doble para la Gran Final de La Voz 2025! Vive la noche más emocionante del año en directo

¿Quieres vivir en primera fila una de las noches más decisivas de la edición? Asiste de público a la Final de La Voz

Celia Gil
Publicado:

¿Quieres vivir la experiencia más exclusiva de La Voz? Antena 3 te da la oportunidad de ganar una entrada doble para asistir como público a la Gran Final, una de las noches más esperadas de la edición. Una gala llena de emoción, sorpresas, actuaciones inolvidables… ¡y donde conocerás en directo al ganador de la edición!

La experiencia promete ser única: podrás ver de cerca a los coaches, disfrutar de los invitados especiales que actuarán sobre el escenario y sentir desde dentro la magia de un directo en una gala que hará historia.

Participar es muy sencillo. Responde correctamente a las preguntas de los coaches en el siguiente trivial y podrás ganar una de las cinco entradas que sorteamos.

Re recordamos que Atresmedia no se hace cargo de los gastos de desplazamiento y que cuántas más veces participes, más posibilidades tendrás de ganar.

¿Serás capaz de responder todas las preguntas?

Trivial

TRIVIAL FINAL DE LA VOZ 2025

¿Quieres asistir de público a la Gran Final de La Voz? Responde a estas preguntas de los coaches y podrás ganar una entrada doble para vivir en directo la gala más emocionante de la edición.

