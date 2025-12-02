Evren se siente superado por su paternidad y Bahar lo obliga a dejar de huir: ¿está listo para asumir sus sentimientos?

Bahar y Evren se han encontrado en una sala. Él parecía inquieto y, al preguntarle qué ocurría, le ha explicado que Naz había ido a una revisión para saber el sexo del bebé. “Es un niño”, ha dicho.

La noticia, que debería haberle aportado alegría, solo ha revelado su angustia. “Estoy destrozado, Bahar. No paro de pensar”, ha confesado. Ella, consciente de su situación, ha intentado calmarlo y recordarle que, al evitar enfrentarse a la situación, también se estaba robando la oportunidad de vivir una felicidad que le pertenece.

Pero el médico ha ido más allá y ha confesado que tiene miedo de convertirse en un reflejo de su propio padre. “¿Y si soy como él?”, ha preguntado. En ese instante, Bahar ha sido tajante: “No eres como tu padre. Incluso has hecho de padre sin tener hijos, cuidando de tu hermano”.

El miedo a repetir patrones, a fallar al bebé y el amor que siente por Bahar ha terminado por desbordarlo. Ella, tan generosa como siempre, le ha dado su apoyo: “Vas a ser un padre estupendo. Para ti, este será un nuevo comienzo. Solo debes creer en ti”.

Evren sigue atrapado entre el miedo y la responsabilidad, pero la conversación con Bahar marca un punto de inflexión: por primera vez, se permite reconocer lo que siente.