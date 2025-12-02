“Es un personaje más”: Sonsoles Ónega confiesa por qué decidió ambientar Las hijas de la criada en Galicia

El primer capítulo de Las hijas de la criada ya está disponible en atresplayer y, como ya nos había adelantado el elenco, nos ha dejado con ganas de más. Los personajes nos han cautivado con sus historias y las localizaciones nos han metido de lleno en las tramas.

Durante una entrevista que Sonsoles Ónega ha concedido en exclusiva a la web de Antena 3, la autora de la novela Las hijas de la criada ha querido recalcar la importancia de Galicia en la historia. “Es un personaje más”, ha puntualizado.

Aunque ya había escrito sobre Galicia en otra novela suya, a Sonsoles le apetecía volver a localizar una historia en este lugar. Además, como tenía en mente que la familia Valdés trabajase cerca del mar, la ría pontevedresa le pareció un sitio idóneo.

“Galicia forma parte de mi paisaje vital. Yo sé cómo llueve en Galicia, sé cómo crujen las hojas en otoño, sé a qué huele”, aseguraba la autora del libro. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre este tema dándole al play al vídeo de arriba!