Avance | El capitán en Japón
Las pesadillas de Susana Saborido ante un posible terremoto: “Que no nos pille aquí”
La mujer de Joaquín confiesa que ha tenido pesadillas toda la noche pensando en la posibilidad de que ocurra un terremoto.
En el capítulo anterior de El capitán en Japón, Salma se asustó mucho al descubrir las altas posibilidades que tenían de vivir un terremoto en ese país y acabó contagiándole cierta angustia a su madre.
Al inicio del quinto episodio, veremos a Susana confesando que no ha dormido en toda la noche pensado en eso. La mujer de Joaquín ha tenido pesadillas con el posible terremoto y Salma le pedirá que no vuelva a sacar el tema, si no, se marchará.
Esta noche, los Sánchez Saborido volverán a vivir emociones fuertes subiendo a la noria más alta de Osaka, probando pez globo o visitando la expo en la que Joaquín dará un discurso. ¡No te lo pierdas! ¡A partir de las 23:00h en Antena 3!
