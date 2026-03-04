Antena3
Avance | El capitán en Japón

Las pesadillas de Susana Saborido ante un posible terremoto: “Que no nos pille aquí”

La mujer de Joaquín confiesa que ha tenido pesadillas toda la noche pensando en la posibilidad de que ocurra un terremoto.

Patri Bea
Publicado:

En el capítulo anterior de El capitán en Japón, Salma se asustó mucho al descubrir las altas posibilidades que tenían de vivir un terremoto en ese país y acabó contagiándole cierta angustia a su madre.

“Yo me quiero ir de verdad”: la angustia de Salma al descubrir que puede haber un megaterremoto en Japón

Al inicio del quinto episodio, veremos a Susana confesando que no ha dormido en toda la noche pensado en eso. La mujer de Joaquín ha tenido pesadillas con el posible terremoto y Salma le pedirá que no vuelva a sacar el tema, si no, se marchará.

Esta noche, los Sánchez Saborido volverán a vivir emociones fuertes subiendo a la noria más alta de Osaka, probando pez globo o visitando la expo en la que Joaquín dará un discurso. ¡No te lo pierdas! ¡A partir de las 23:00h en Antena 3!

