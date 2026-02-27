Cándido Méndez, sobre el papel del Emérito en el 23-F: "El Rey salvó nuestras vidas y la democracia, yo soy 'monarquicano'"

Dos protagonistas directos de la Transición, dos miradas distintas pero un mismo recuerdo imborrable: el 23-F. Cándido Méndez y Javier Rupérez comparten haber vivido en primera persona el intento de golpe de Estado de 1981. Ambos han reflexionado con Susanna Griso en Espejo Público sobre el papel del rey emérito y su posible regreso a España.

Conocen desde dentro los entresijos de una etapa decisiva para la democracia. Cándido Méndez (Badajoz, 1952) fue secretario general de UGT entre 1994 y 2016, además de diputado socialista en el Congreso (1980-1986) y en el Parlamento andaluz (1986-1987), combinando política y acción sindical en los primeros años de la democracia. Javier Rupérez, por su parte, militó en Izquierda Democrática durante la Transición y en 1977 se afilió a la UCD de Adolfo Suárez, donde formó parte del Comité Ejecutivo y fue secretario de Relaciones Internacionales. Secuestrado por ETA en 1979, desarrolló una larga carrera parlamentaria hasta el año 2000 y una destacada trayectoria diplomática como embajador ante la CSCE, ante la OTAN y ante Estados Unidos (2000-2004).

El recuerdo del 23-F y el papel del Rey

El debate se reaviva tras las palabras del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien aseguraba que si había salido vivo del Congreso el 23-F había sido “gracias al Rey”. Cándido Méndez no duda: “el rey salvó nuestras vidas y salvó la democracia. Yo soy ‘monarquicano’”. Una afirmación rotunda que enlaza con el reconocimiento al papel de Juan Carlos I durante aquella noche clave para el futuro del país. Rupérez coincide en esa valoración histórica: “Estoy convencido de que Juan Carlos I ha jugado un papel central en la recuperación de la democracia de este país”.

¿Compensan los servicios prestados sus errores?

La cuestión ahora es otra. ¿Compensan los servicios prestados sus “errores”, como ha apuntado el líder del PP Alberto Núñez Feijóo? ¿Debe regresar a España? ¿Sería perjudicial para Felipe VI? Méndez lo tiene claro: “lo tengo muy claro: creo que la Casa Real debería tener muy presente que esta monarquía moderna no debería de permitir que se reproduzca un episodio que en la historia de la monarquía española se ha producido dos veces en los últimos años. Yo creo que que muera en el exilio no se lo debe permitir la monarquía”. Para Rupérez, la cuestión también tiene una dimensión institucional: “tenemos una cierta historia de reyes que nacen y mueren fuera de nuestro país, creo que sería conveniente que regularicemos la vida de los reyes”.

¿Puede dormir en Zarzuela?

Otra pregunta sobre la mesa: si regresa, ¿debería poder dormir en el Palacio de la Zarzuela? Cándido Méndez rebaja el foco institucional: “creo que eso no tiene que ser una condición necesaria o imprescindible. Él quiere vivir en España, pero no deduzco de ahí que quiera recuperar un estatus institucional. Eso no debería ser algo imprescindible”. Rupérez apunta en la misma línea práctica: “Habría que buscarle una residencia, sea la Zarzuela u otro sitio, pero ese no tiene que ser el tema central. El tema central debe ser el recuerdo de lo que ha significado y sigue significando la monarquía para España”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.