A las 09:00h

Pedro Sánchez resucita el "no a la guerra" y evita contestar a las amenazas de Donald Trump

"El Gobierno de España está con quienes tienen que está", así ha defendido Pedro Sánchez la posición de nuestro país de un claro "no a la guerra".

Miriam Vázquez
Publicado:

Pedro Sánchez ha desempolvado el "no a la guerra" del 2003 para explicar la posición del Gobierno de España ante el conflicto en Oriente Próximo. El jefe del Ejecutivo ha dado en Moncloa una declaración institucional, sin preguntas, en la que ha argumentado esta postura con tres negativas: "En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, la población civil. En segundo lugar no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas y finalmente, no a repetir los errores del pasado. La posición del gobierno se resumen en 4 palabras: No a la guerra". Y añadió: "El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes, hace 23 años una administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio" una guerra dijo "que en teoría se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva" de Huseim, pero "que visto en perspectiva produjo el efecto contrario".

La declaración institucional de Sánchez se produce cinco días después del ataque que Estados Unidos e Israel lanzaron sobre Irán, sin embargo en ella ha evitado pronunciarse sobre el conflicto diplomático abierto por Donald Trump con nuestro país. El mandatario estadounidense ha amenazado con embargos a nuestro país, con "cortar el comercio", pero a ello no se ha referido Sánchez en esta comparecencia. A través de un comunicado, este martes, el ejecutivo recuerdó que España es miembro de la Unión Europea y los acuerdos comerciales son conjuntos. También asegura que ha respetado todos sus compromisos como miembro de la OTAN.

Sánchez comenzó mostrando la "solidaridad del pueblo español con los países ilegales por el régimen de Irán", pero también reconociendo que "nadie sabe con certeza qué pasará ahora, ni siquiera están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque". El presidente ha avisado de que hay que "estar preparados" para que sea una guerra "larga, con numerosas bajas y con consecuencias graves a escala global en términos económicos".

¿Podría Donald Trump cumplir su amenaza contra España?

Lo primero es que tendría que haber una investigación que concluya que España supone una amenaza real para Estados Unidos. Si es así, la ley le permitiría aumentar aranceles o cortar el comercio con nuestro país. Pero España forma parte de la Unión Europea y esta actúa como un bloque comercial contra el que chocarían los aviones de Trump. Principalmente exportamos, jamón, vino, aceite y maquinaria aunque, esto es importante, España compra a Estados Unidos más de lo que vende.

