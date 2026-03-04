Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán: Ataques "a gran escala" contra Teherán mientras Pedro Sánchez exige a todos "que paren"

La guerra se prolonga y ya se cumplen cinco días de conflicto. Israel avanza en el Líbano, donde en las últimas horas se han registrado al menos cuatro muertos aunque por el momento el Ejército israelí no ha confirmado el ataque. Desde que comenzaron los bombardeos hace dos días, hay al menos 56 fallecidos y más de 335 heridos.

Estados Unidos asegura haber destruido el lugar donde 88 clérigos se iban a reunir para nombrar al sucesor de Jameneí, algunos medios indican que el sucesor podría ser su hijo. Desde Irán los ataques se han extendido por diferentes países del Golfo Pérsico.

El Ejército de Estados Unidos ha hecho recuento e indica que en estos cinco días de conflicto se han destruido 17 barcos militares de Irán, así como centenares de misiles balísticos. Mientras el conflicto armado se extiende, Donald Trump ha abierto una nueva crisis diplomática con España al desatar toda "su furia" amenazando a nuestro país con cortar el comercio. Pedro Sánchez, contestará hoy a las 9:00 horas desde Moncloa con una declaración institucional.

El mandatario estadounidense ha dicho que España es un socio "terrible" y amenaza con cortar el comercio con nuestro país. Además añade que "nadie" le dirá si puede usar sus bases militares. "Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España". Pedro Sánchez ya contestó a través de un comunicado, recuerda que España es miembro de la Unión Europea y los acuerdos comerciales son conjuntos.