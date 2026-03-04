Guerra en Oriente Próximo
Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán: Ataques "a gran escala" contra Teherán mientras Pedro Sánchez exige a todos "que paren"
Sigue en directo online la última hora del ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
Publicidad
La guerra se prolonga y ya se cumplen cinco días de conflicto. Israel avanza en el Líbano, donde en las últimas horas se han registrado al menos cuatro muertos aunque por el momento el Ejército israelí no ha confirmado el ataque. Desde que comenzaron los bombardeos hace dos días, hay al menos 56 fallecidos y más de 335 heridos.
Estados Unidos asegura haber destruido el lugar donde 88 clérigos se iban a reunir para nombrar al sucesor de Jameneí, algunos medios indican que el sucesor podría ser su hijo. Desde Irán los ataques se han extendido por diferentes países del Golfo Pérsico.
El Ejército de Estados Unidos ha hecho recuento e indica que en estos cinco días de conflicto se han destruido 17 barcos militares de Irán, así como centenares de misiles balísticos. Mientras el conflicto armado se extiende, Donald Trump ha abierto una nueva crisis diplomática con España al desatar toda "su furia" amenazando a nuestro país con cortar el comercio. Pedro Sánchez, contestará hoy a las 9:00 horas desde Moncloa con una declaración institucional.
El mandatario estadounidense ha dicho que España es un socio "terrible" y amenaza con cortar el comercio con nuestro país. Además añade que "nadie" le dirá si puede usar sus bases militares. "Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España". Pedro Sánchez ya contestó a través de un comunicado, recuerda que España es miembro de la Unión Europea y los acuerdos comerciales son conjuntos.
Más Noticias
Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán | España no será "cómplice de algo malo"
En su declaración institucional Pedro Sánchez ha sido tajante al reiterar la posición de España en el conflicto, asegurando que no será "cómplice de algo malo para el mundo" "solo por el miedo a las represalias de alguno", en respuesta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán | Ataques contra Teherán
Con el objetivo de debilitar al régimen iraní la Fuerza Aérea israelí inició este miércoles ataques "a gran escala" contra Teherán, capital iraní, según un comunicado castrense.
Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán | "Decimos ' no a asumir que el munod puede resolver sus conflictos abase de bombas"
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez habla desde la Moncloa para responder a Donald Trump tras sus amenazas. El jefe del Ejectuvio se mantiene en su decisión de que España no utilizará las bases militares estadounidenses para el conflicto en Oriente Medio:"Decimos ' no a asumir que el mundo puede resolver sus conflictos a base de bombas"
Y añade que "la posición de España se resume en cuatro palabras, no a la guerra"
Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán | Israel urge a los libanes a abandonar sus casas
Como medida preventiva ante los constantes ataques en Beirut, el Ejército israelí urge a los habitantes del sur de la ciudad del Líbano a abandonar tres barrios antes de que los ataquen con sus cazas, ya que según ellos pertenecen a Hizbulá.
En dos comunicados, el portavoz castrense Avichay Adraee, lanzó la orden: "Para todos los presentes en el edificio marcado en rojo como se muestra en el mapa y los edificios adyacentes: ustedes se encuentran cerca de instalaciones que pertenecen a Hizbulá. Por su seguridad y la de sus familias, se le exige evacuar estos edificios inmediatamente y alejarse al menos 300 metros".
Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán | Rusia califica el ataque a la escuela de Minab de "cruel y cínico"
Uno de los puntos bombardeados en Irán por la ofensiva de Israel y Estados Unidos fue una escuela en Minab, al sur del país iraní. Rusia ha calificado el ataque de "especialmente cruel y cínico".
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, señaló que "los hechos hablan por si solos", ya que murieron 165 niños y no se ha hecho "declaración alguna de que el ataque hubiera sido casual".
"Y las características de los ataques, y el hecho de que fuesen perpetrados en los primeros minutos (de la ofensiva), es decir, no en medio del caos, no en medio de una matanza prolongada, sino justo en las primeras horas, apuntan a que se trató de una acción planeada", subraya.
Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán | Israel eliminará a cualquier nuevo dirigente designado por el régimen iraní
Los iraníes despedirán hoy al ayatolá Alí Jamenei en una ceremonia en el recinto de oración Imán Jomeini de Teherán, según publican medios estatales.
Sin embargo, Israel advierte de que "eliminará" a cualquier nuevo dirigente designado por el régimen. "Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre ya los países de la región, y reprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco de eliminación".
Además, añade: "No importa cuál sea su nombre ni dónde se esconde", añadió. Katz afirmó que él y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, han instruido al Ejército para que hagan uso de "todos los medios" a fin de debilitar, junto a EE.UU., las capacidades del régimen y derrocarlo.
Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán | Estados Unidos prueba los LUCAS
El Pentágono ha confirmado que los LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System o Sistema de Ataque de Combate No Tripulado de Bajo Costo) están siendo desplegados en los ataques junto con bombarderos estratégicos, cazas y misiles de crucero. "Estos drones de bajo costo, modelados a partir de los drones Shahed de Irán, están ahora infligiendo represalias fabricadas en Estados Unidos".
Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán | Estados Unidos hace balance de la operación Furia Épica
El ejército de Estados Unidos hace balance de la operación 'Furia épica' y a través de su perfil de X dice que decenas de sus aviones bombarderos destruyeron 17 barcos y un submarino durante una misión en un puerto militar en el sur de la nación islámica. Un total de 2.000 objetivos han sido atacados, incluidos 100 misiles balísticos que fueron destruidos, de acuerdo con el almirante Brad Cooper, titular del Comando Central. Aseguran que Irán posee 5.000 misiles balísticos y otros 2.000 drones que son parte de los objetivos que están siendo atacados conjuntamente con Israel.
Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán | Irán ataca a varios países del Golfo
Irán también ha contestado y varios países de la región del Golfo Pérsico aliados de Estados Unidos han sido blanco de la ofensiva iraní. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó de que se interceptaron nueve drones en su espacio aéreo. Dos horas más tarde, la cartera castrense confirmó la destrucción de dos nuevos misiles de crucero en la ciudad de Al-Kharj en Riad. En Kuwait se reportó la destrucción de varios "objetivos hostiles", cuyos restos cayeron sobre zonas residenciales. Autoridades del país han informado de la muerte de una niña en este ataque. El Gobierno de Catar también dijo haber recibido un ataque contra la base militar de Al Udeid, que alberga efectivo estadounidenses.
Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán | Al menos 4 muertos en el Líbano
En esta madrugada nuevas oleadas de ataques impactaron el Líbano donde al menos se habrían registrado cuatro las víctimas mortales. Según la ANN, un ataque golpeó la ciudad de Baalbek, en el este del Líbano, y dejó cuatro muertos y seis heridos. La misma agencia también informó de un ataque contra un hotel en Hazmieh, cerca de Beirut en este caso sin reportar de si hay víctimas o no. "Las actividades de Hizbulá obligan a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a actuar en su contra con contundencia", dijo Avichay Adraee, mientras comunicaba la orden de evacuación que suele ser la antesala del ataque.
Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán | ¿Puede Trump cumplir su amenaza?
Lo primero es que tendría que haber una investigación que concluya que España supone una amenaza real para Estados Unidos. Si es así, la ley le permitiría aumentar aranceles o cortar el comercio con nuestro país. Pero España forma parte de la Unión Europea y esta actúa como un bloque comercial contra el que chocarían los aviones de Trump. Hay que tener en cuenta también que España compra a Estados Unidos más de lo que vende.
Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán | Pedro Sánchez contesta a Donald Trump hoy a las 09:00h
Pedro Sánchez contestará a estas amenazas hoy a las 9:00 horas desde Moncloa. Será una declaración institucional en la que no se admitirán preguntas, pero en la que, previsiblemente, se dejará clara la postura de España. El jefe del Ejecutivo español ya contestó a la amenaza del magnate replicando que si Trump quiere cortar las relaciones comerciales debe hacerlo respetando la voluntad de las empresas privadas así como los acuerdos firmados con el conjunto de la Unión Europea. A través de un comunicado, recuerda que España es miembro de la Unión Europea y los acuerdos comerciales son conjuntos.
Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán | La amenaza de Donald Trump a España
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la guerra en Oriente Próximo. Mientras el conflicto se prolonga Donald Trump desata su enfado contra España abriendo una nueva crisis diplomática. El presidente norteamericano ha calificado a nuestro país como un socio "terrible" y ha amenazado con cortar el comercio. Además, añade que "nadie" le dirá si puede usar sus bases militares. "Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España".
Publicidad