Las amenazas de Trump a España desatan un choque político: el Gobierno habla de "chantaje" mientras la oposición advierte de "aislamiento"

Las palabras del presidente estadounidense Donald Trump amenazando con "cortar todo el comercio con España" y calificando al país como un "aliado terrible", han provocado una fuerte sacudida política interna y han evidenciado la división entre Gobierno y oposición en plena crisis internacional.

Trump ha cargado este martes contra España tras su negativa a que EEUU utilizara las bases de Rota y Morón para atacar a Irán y ha vuelto a reprochar que no haya asumido el compromiso de elevar el gasto en Defensa al 5% del PIB dentro de la OTAN.

Ante las palabras del mandatario estadounidense, desde Moncloa han querido restar dramatismo a las amenazas y han insistido en que España es un "socio fiable" y cumple con sus compromisos internacionales. El Ejecutivo subraya que la relación comercial no es bilateral, sino que se negocia en el marco de la Unión Europea. No obstante, han asegurado que España "cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro." Este miércoles, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ampliará su respuesta a las advertencias de Trump y dará más detalles sobre su postura ante el conflicto en Oriente Medio en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa a las 9:00 horas.

Rechazo a "los chantajes" de Trump

Yolanda Díaz ha asegurado que "España no acepta chantajes ni lecciones de un país agresor", mientras que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que la posición española apuesta por la desescalada, la negociación y el respeto a la Carta de Naciones Unidas. La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha mostrado su rechazo a las advertencias del mandatario estadounidense: "Basta de la política del matón y de la ley del más fuerte", ha escrito en X.

Los socios han cerrado filas con el Gobierno y desde Sumar incluso plantean medidas de protección económica en caso de represalias comerciales, como ERTE para empresas afectadas o control de precios energéticos. El PNV ha reclamado una posición europea firme frente a Trump, mientras que Gabriel Rufián considera que plantar cara a Trump es una "obligación moral".

El PP y Vox alertan del riesgo de aislamiento

La oposición, en cambio, considera que la política exterior de Pedro Sánchez está perjudicando la imagen y los intereses de España. El líder popular Alberto Núñez Feijóo ha pedido "respeto" para el país y ha advertido de que la "frivolidad tiene consecuencias". A su juicio, si Irán agradece la postura del Gobierno y Estados Unidos lo considera un "terrible aliado", "el que falla es él".

Vox acusa a Sánchez de enfrentar a España con su principal socio comercial fuera de la UE, mientras que Isabel Díaz Ayuso ha cuestionado quién mide las consecuencias de esta crisis y ha advertido de posibles problemas de seguridad o defensa en el futuro: "ya veremos cuando a Estados Unidos le hagamos una nueva peineta como le estamos haciendo ahora y tengamos un problema serio de seguridad o de defensa". "¿Les vamos a pedir algo? Me extraña mucho", ha sentenciado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.