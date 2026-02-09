Las elecciones en Aragón confirman el desgaste del PSOE y un mapa político cada vez más escorado a la derecha

El resultado de las autonómicas de Aragón se ha convertido en un dato político con una lectura más allá de la comunidad. Con el escrutinio finalizado, el PP se sitúa como primera fuerza con 26 escaños, por delante del PSOE (18) y de Vox (14), en unas Cortes de 67 diputados donde la mayoría absoluta se fija en 34.

El reparto obliga de nuevo a mirar a los pactos. Y, sobre todo, alimenta una interpretación que ya estaba instalada tras el precedente de Extremadura: la derecha suma más, el PSOE pierde posiciones y Vox gana peso como actor con capacidad de condicionar investiduras.

La comparación aparece de forma casi automática en los análisis internos de los partidos. En Extremadura, en diciembre de 2025, el PP ganó sin mayoría absoluta (29 escaños) y Vox pasó de 5 a 11, mientras el PSOE cayó de 28 a 18. Ese patrón en el que PP se posiciona primero, el PSOE baja y Vox va al alza, vuelve a repetirse ahora en Aragón y permite a las direcciones nacionales proyectar una hipótesis: qué ocurriría si el clima electoral autonómico se trasladara a unas generales.

El objetivo de Pedro Sánchez no se puede cumplir, y es que, a pesar de su intención por recuperar el control político de algunos territorios reubicando a ciertos ministros de su confianza como Pilar Alegría, María Jesús Montero, Óscar López, Diana Morant y Ángel Víctor Torres, la realidad está siendo completamente opuesta ya que la imagen que está dejando a ojos de los ciudadanos se aleja de sus pretensiones.

El barómetro del CIS y el estado de ánimo del país

Esa proyección no se sostiene solo en escaños autonómicos. También se apoya en indicadores demoscópicos. El CIS, en su barómetro de enero, sitúa al PP en cabeza en estimación de voto (31,7%), por delante del PSOE (26,1%), con Vox en tercer lugar (13,3%) y Sumar (7,1%).

En ese mismo barómetro, la vivienda aparece como el principal problema señalado por la ciudadanía (42,6%), por delante de los problemas económicos (20,9%), "el gobierno y los partidos o la política" (16,5%) y el paro (15,5%).

En términos políticos, esa jerarquía de preocupaciones es relevante porque sitúa al Ejecutivo bajo presión en dos planos: el material (coste de vida y vivienda) y el institucional (confianza en la gestión). De ahí que, en la lectura nacional de Aragón, el foco no se limite al dato autonómico: se interpreta como un síntoma de una conversación pública que castiga al PSOE en plazas donde necesita sostener voto y movilización.

La razón del desgaste socialista

En el PSOE asumen desde hace meses que el contexto nacional condiciona elecciones autonómicas incluso cuando el debate regional intenta imponerse. El calendario político ha estado marcado por episodios que han elevado la tensión parlamentaria y han deteriorado la relación con socios clave, lo que se traduce en incertidumbre legislativa y en mensajes cruzados sobre estabilidad.

A ese escenario se suma un elemento que la oposición explota de forma sistemática: la crítica a la gestión y al relato del Gobierno, con especial intensidad cuando hay crisis que afectan a servicios públicos. El propio CIS refleja que la política y el funcionamiento del Gobierno entran en el bloque de problemas que una parte relevante de los encuestados menciona de forma directa.

En paralelo, la fragmentación refuerza a quienes disputan el voto por la derecha y por la izquierda del PSOE. Aragón vuelve a dejar esa fotografía: el PP gana, pero depende de terceros; Vox crece y se convierte en socio necesario si el bloque conservador pretende sumar; y el PSOE afronta la dificultad de reconstruir mayorías en un Parlamento más repartido.

Un ciclo que deja avisos para unas generales

La extrapolación a unas generales tiene límites, porque cada convocatoria cambia la participación, el perfil del voto y la lógica de la campaña. Pero la repetición del patrón, en Extremadura primero y en Aragón después, actúa como señal política: el PSOE entra en una fase de defensa, el PP consolida posición de salida y Vox capitaliza parte del voto que busca castigo o cambio dentro del mismo bloque.

La pregunta que deja Aragón no es quién gobierna solo una comunidad, sino si el país se ha instalado en un ciclo electoral en el que el voto se reparte de otra forma y penaliza más a quien ocupa La Moncloa. Extremadura ya funcionó como aviso. Aragón, ahora, refuerza esa lectura.

