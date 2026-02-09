Receta fácil, rápida y deliciosa de Karlos Arguiñano: presa de cerdo a la soja con patata rota

Corta la carne en tacos uniformes, pero no demasiado pequeños porque se cocinarán por dentro antes de que se doren por el exterior.

Ingredientes, para 4 personas

Para la presa de cerdo:

600 g de presa de cerdo ibérico

40 ml de salsa de soja

15 ml de vinagre de Módena

10 g de mantequilla

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Para la patata rota:

2 patatas

125 ml de bebida de avena

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Ingredientes Presa de cerdo | antena3.com

Para la vinagreta:

1/2 cebolla morada

6-8 g de cilantro fresco

1 tomate pelado

1 lima

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Ingredientes para la vinagreta | antena3.com

Elaboración

Para la patata rota, pon abundante agua con sal en una cazuela amplia. Cuando empiece a hervir, introduce las patatas peladas y cascadas y cuécelas durante 20 minutos. Escúrrelas y ponlas en un bol. Añade la bebida de avena, sazona y vierte una cucharada de aceite de oliva. Aplasta con un tenedor hasta que se rompan las patatas (no importa que queden algunos trozos). Reserva.

Cuando empiece a hervir, introduce las patatas peladas y cascadas | antena3.com

Para la vinagreta, pica en juliana la cebolla morada y remójala en un recipiente con agua y hielos durante 5-10 minutos, para que quede crujiente. Aparte, corta en daditos el tomate, pica finamente el cilantro y pon todo en un bol. Haz zumo de lima con ayuda de un exprimidor y añádelo. Sazona y agrega 2-3 cucharadas de aceite. Remueve. Cuando vayas a servir, incorpora la cebolla escurrida. Mezcla bien.

Haz zumo de lima con ayuda de un exprimidor y añádelo | antena3.com

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Corta en dados la presa de cerdo y salpimiéntalos. Introdúcelos en la sartén y saltéalos a fuego vivo, hasta que se doren. Añade la salsa de soja y el vinagre de Módena. Deja reducir a la mitad, unos dos minutos aproximadamente. Agrega la mantequilla y remueve para que te quede una salsa ligada.

Añade la salsa de soja y el vinagre de Módena | antena3.com

Pon una buena cucharada de patatas rotas en cada plato y coloca encima la carne con su salsa. Moja con la vinagreta. Decora el plato con una hojita de perejil.