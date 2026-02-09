Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Receta fácil, rápida y deliciosa de Karlos Arguiñano: presa de cerdo a la soja con patata rota

Karlos Arguiñano ha elaborado un plato que bien podría servirse en un restaurante de lujo: tiene una presencia increíble. Sin embargo, es tan deliciosa como fácil y rápida de preparar.

Receta fácil, rápida y deliciosa de Karlos Arguiñano: presa de cerdo a la soja con patata rota

Publicidad

Corta la carne en tacos uniformes, pero no demasiado pequeños porque se cocinarán por dentro antes de que se doren por el exterior.

Ingredientes, para 4 personas

Para la presa de cerdo:

  • 600 g de presa de cerdo ibérico
  • 40 ml de salsa de soja
  • 15 ml de vinagre de Módena
  • 10 g de mantequilla
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil

Para la patata rota:

  • 2 patatas
  • 125 ml de bebida de avena
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
Ingredientes Presa de cerdo
Ingredientes Presa de cerdo | antena3.com

Para la vinagreta:

  • 1/2 cebolla morada
  • 6-8 g de cilantro fresco
  • 1 tomate pelado
  • 1 lima
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
Ingredientes para la vinagreta
Ingredientes para la vinagreta | antena3.com

Elaboración

Para la patata rota, pon abundante agua con sal en una cazuela amplia. Cuando empiece a hervir, introduce las patatas peladas y cascadas y cuécelas durante 20 minutos. Escúrrelas y ponlas en un bol. Añade la bebida de avena, sazona y vierte una cucharada de aceite de oliva. Aplasta con un tenedor hasta que se rompan las patatas (no importa que queden algunos trozos). Reserva.

Cuando empiece a hervir, introduce las patatas peladas y cascadas
Cuando empiece a hervir, introduce las patatas peladas y cascadas | antena3.com

Para la vinagreta, pica en juliana la cebolla morada y remójala en un recipiente con agua y hielos durante 5-10 minutos, para que quede crujiente. Aparte, corta en daditos el tomate, pica finamente el cilantro y pon todo en un bol. Haz zumo de lima con ayuda de un exprimidor y añádelo. Sazona y agrega 2-3 cucharadas de aceite. Remueve. Cuando vayas a servir, incorpora la cebolla escurrida. Mezcla bien.

Haz zumo de lima con ayuda de un exprimidor y añádelo
Haz zumo de lima con ayuda de un exprimidor y añádelo | antena3.com

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Corta en dados la presa de cerdo y salpimiéntalos. Introdúcelos en la sartén y saltéalos a fuego vivo, hasta que se doren. Añade la salsa de soja y el vinagre de Módena. Deja reducir a la mitad, unos dos minutos aproximadamente. Agrega la mantequilla y remueve para que te quede una salsa ligada.

Añade la salsa de soja y el vinagre de Módena
Añade la salsa de soja y el vinagre de Módena | antena3.com

Pon una buena cucharada de patatas rotas en cada plato y coloca encima la carne con su salsa. Moja con la vinagreta. Decora el plato con una hojita de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Carnes

Publicidad

Programas

Receta fácil, rápida y deliciosa de Karlos Arguiñano: presa de cerdo a la soja con patata rota

Receta fácil, rápida y deliciosa de Karlos Arguiñano: presa de cerdo a la soja con patata rota

Testimonio vecinos violador hija 7 años

El entorno del padre detenido por publicar las violaciones a su hija de 7 años: "Siempre ha sido un padre amoroso"

Coliflor gratinada con salsa Aurora, de Karlos Arguiñano

Coliflor gratinada con salsa Aurora, de Karlos Arguiñano: "Una verdura de invierno perfecta para comenzar la semana"

Elecciones en Aragón.
ELECCIONES ARAGÓN

¿Ha dejado Aragón de ser la Ohio española? "Esta es una nueva muestra del debilitamiento del bipartidismo"

Susana Díaz en Espejo Público.
Elecciones Aragón

Susana Díaz lamenta el descalabro del PSOE en Aragón: "Mientras sigamos con este fariseísmo trilero seguirá galopando la ultraderecha"

Cándido Méndez
Análisis Político

Cándido Méndez, sobre el acto de cierre de campaña del PP en Aragón: "El PP la caga siempre en la última fase"

El ex líder sindical ha hecho un análisis sobre la influencia de la campaña electoral en los resultados finales de las elecciones autonómicas e Aragón. Calificaba de "batacazo" el resultado del PSOE, y de grave error una de las últimas maniobras del PP en campaña.

Estrella Morente
Polémica

Carmen Lomana, sobre la polémica entre Rosalía y Estrella Morente: "Estrella está muy molesta, siente que ha perdido su tiempo"

Estrella Morente no ha quedado conforme con su colaboración en Lux, el álbum de Rosalía. Esta asegura que no está dispuesta a compartirla, ya que cree que no se la ha respetado como artista.

José Yélamo ante la apnea: “No tengo mucha fe en esta prueba tras la marca de Daniel Illescas”

José Yélamo ante la apnea: “No tengo mucha fe en esta prueba tras la marca de Daniel Illescas”

Alejandro Nolasco en Espejo Público.

Alejandro Nolasco (VOX): "Al PP le ha salido el tiro por la culata en Aragón"

Manu, nueva víctima del 'síndrome de Orestes' en Pasapalabra: ¿en qué consiste?

Manu, nueva víctima del 'síndrome de Orestes' en Pasapalabra: ¿en qué consiste?

Publicidad