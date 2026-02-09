Para 4 personas
Receta fácil, rápida y deliciosa de Karlos Arguiñano: presa de cerdo a la soja con patata rota
Karlos Arguiñano ha elaborado un plato que bien podría servirse en un restaurante de lujo: tiene una presencia increíble. Sin embargo, es tan deliciosa como fácil y rápida de preparar.
Corta la carne en tacos uniformes, pero no demasiado pequeños porque se cocinarán por dentro antes de que se doren por el exterior.
Ingredientes, para 4 personas
Para la presa de cerdo:
- 600 g de presa de cerdo ibérico
- 40 ml de salsa de soja
- 15 ml de vinagre de Módena
- 10 g de mantequilla
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Para la patata rota:
- 2 patatas
- 125 ml de bebida de avena
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Para la vinagreta:
- 1/2 cebolla morada
- 6-8 g de cilantro fresco
- 1 tomate pelado
- 1 lima
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Elaboración
Para la patata rota, pon abundante agua con sal en una cazuela amplia. Cuando empiece a hervir, introduce las patatas peladas y cascadas y cuécelas durante 20 minutos. Escúrrelas y ponlas en un bol. Añade la bebida de avena, sazona y vierte una cucharada de aceite de oliva. Aplasta con un tenedor hasta que se rompan las patatas (no importa que queden algunos trozos). Reserva.
Para la vinagreta, pica en juliana la cebolla morada y remójala en un recipiente con agua y hielos durante 5-10 minutos, para que quede crujiente. Aparte, corta en daditos el tomate, pica finamente el cilantro y pon todo en un bol. Haz zumo de lima con ayuda de un exprimidor y añádelo. Sazona y agrega 2-3 cucharadas de aceite. Remueve. Cuando vayas a servir, incorpora la cebolla escurrida. Mezcla bien.
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Corta en dados la presa de cerdo y salpimiéntalos. Introdúcelos en la sartén y saltéalos a fuego vivo, hasta que se doren. Añade la salsa de soja y el vinagre de Módena. Deja reducir a la mitad, unos dos minutos aproximadamente. Agrega la mantequilla y remueve para que te quede una salsa ligada.
Trucos de Arguiñano
Pon una buena cucharada de patatas rotas en cada plato y coloca encima la carne con su salsa. Moja con la vinagreta. Decora el plato con una hojita de perejil.
