El director de El Mundo Joaquín Manso: "El PP está siendo incapaz de frenar el crecimiento de Vox"

Cree Joaquín Manso que la expectativa que tenía Jorge Azcón convocando elecciones en Aragón era la de intentar alcanzar los 30-31 escaños y con la suma de Aragón Existe o la Chunta Aragonesista poder prescindir de Vox. Un escenario que está lejos de la realidad tras los comicios, ya que el PP necesitará a Vox para gobernar sin posibilidad de buscar otras alternativas de pactos o buscar la abstención.

Cree además que una de las tendencias que ya se había observado en Extremadura pero ahora se consolida es la de que el PP es incapaz de frenar el crecimiento de Vox. "No se cumple la expectativa ni la ilusión que tenía el PP", determina Manso. La novedad importante respecto a Extremadura es que aquí el PP retrocede. "En Extremadura el PP creció 4 puntos y medio en un contexto en el que Vox subió 8, fue un buen resultado de María Guardiola".

"El PP tiene que afrontar de otra manera su relación con el partido que compite con él"

Sostiene además que si esa tendencia se agudizara "el PP estaría en un problema". "Tienen que sentarse y mirar la estrategia que se está llevando a cabo. Tiene que afrontar de otra manera su relación con el partido que compite con él", destacaba.

La periodista y colaboradora de Espejo Público Ainhoa Martínez constata que está cambiando la tendencia. "Hasta ahora una buena noche del PP era una mala noche del PSOE y viceversa pero ahora ha sido una mala noche para los dos grandes y el único que gana es Vox". "Aquí necesita el sí de Vox y no la abstención que es por lo que se está peleando en Extremadura", añade.

"Vemos un Vox muy reforzado que se lo va a poner muy difícil al PP"

Mantiene la periodista que la estrategia del PP de convocar una cascada de elecciones era para visibilizar que hay un fin de ciclo con el 'sanchismo' pero se están complicando las negociaciones con el PP. "Vemos a un Vox my reforzado que se lo va a poner muy difícil".

