Capítulo 74

“¿Quieres casarte conmigo?”: Seyran sorprende a Sinan con una pedida junto al mar

Seyran ha dejado a todos con la boca abierta. En su regreso a Estambul, y tras disfrutar de un día de playa, la joven ha aprovechado un paisaje espectacular para pedirle matrimonio al hombre que le devolvió las ganas de vivir.

Seyran y Sinan

Publicidad

De camino a la ciudad, las parejas han parado en un sitio de ensueño junto al mar. Ha sido allí donde Seyran, más segura que nunca, ha abierto su corazón. Ha reconocido que la muerte la llevó a una vida nueva y que, por suerte, volvió a nacer al lado de Sinan. “Contigo entré en mundos que no conocía. Me presentaste a mi verdadero yo”, le ha dicho emocionada.

Seyran ha confesado que las cosas a las que antes decía "nunca", ahora son una necesidad en su día a día. Por eso, sin pensárselo dos veces, le ha hecho la pregunta: “¿Quieres casarte conmigo?”. Sinan, totalmente sorprendido y feliz, no ha tardado en confirmar lo que siente por ella: “También te quiero”.

Este paso demuestra que Seyran ya no es la chica asustada de hace años. Ha superado su enfermedad, ha dejado atrás el pasado con los Korhan y ahora es ella quien toma las riendas de su destino. Estambul la recibe de la forma más inesperada: con una boda a la vista y un amor que la hace brillar de nuevo.

Series

