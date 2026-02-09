Antena3
Renacer 9 de febrero

Esta noche en Renacer: Umay amarga la cena a Maral tras instalarse en su casa

La joven no piensa permitir que la nueva mujer de su hermano usurpe su casa como si nada y le deja claro que no le dejará campar a sus anchas.

Umay amarga la cena a Maral

Patri Bea
Publicado:

Uras dejó sin palabras a su familia al aparecer con Maral en su casa y contar que se habían casado. El joven sabía perfectamente la reacción que provocaría al aparecer con ella, ya que todos le han dejado claro que no soportan la presencia de la que fue su amante.

Uras se instala en la mansión con Maral ya como su esposa: ¡Seren y Bahar, en shock!

Seren y Bahar controlarán sus nervios e invitarán al nuevo matrimonio a que se siente a cenar con todos a la mesa. Sin embargo, Umay no estará de acuerdo con esta decisión y dejará claro su disconformidad… ¡tirándole un plato de comida a su nueva cuñada en la cabeza!

Uras se pondrá hecho una furia e intentará calmar a su hermana. Además, le exigirá que le pida perdón a Maral, pero Umay se negará a hacerlo y seguirá intentando incomodarla todo el tiempo que pase en su casa.

Quedan muy pocos capítulos para descubrir el desenlace que tendrán los protagonistas de esta historia, así que no te pierdas el episodio de esta noche, a partir de las 23:00h en Antena 3. ¡Y si no puedes esperar, adelántate en atresplayer!

