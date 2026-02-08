Elecciones Aragón 2026 en directo, votos y escrutinio: La participación se sitúa en el 56,28%, un punto y medio más que en 2023

Los colegios electorales de Aragón han abierto sus puertas a las 9:00 horas de este domingo para dar comienzo a una nueva jornada electoral en la que más de un millón de ciudadanos están llamados a decidir la composición de las Cortes de Aragón y, con ello, el rumbo político de la comunidad para los próximos cuatro años.

Aproximadamente una hora después de la apertura de los colegios, ha votado Marta Abengochea en el CPI Parque Venecia, en Zaragoza y a la misma hora ha acudido a las urnas el candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte. Minutos más tarde, a las 10:15h, ha ejercido al voto el actual presidente, Jorge Azcón en el IES Virgen del Pilar, junto a su hijo, quien ha ejercido el derecho al voto por primera vez.

Pasadas las 10:30 horas ha acudido a votar la candidata del PSOE, Pilar Alegría, y una hora más tarde ha sido el turno del candidato de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, quien ha votado en el Ayuntamiento de Fonz, en Huesca. La candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón por Podemos, María Goikoetxea, también ha acudido a las urnas a las 12:00 h en Villanueva de Gallego, en Zaragoza, siendo la séptima candidata en votar. El último de los candidatos en votar ha sido Alejandro Nolasco, quien ha acudido a las urnas a las 12:39h en Teruel.

La participación es del 56,28%

La participación en las elecciones de Aragón de este domingo hasta las 11.00 horas era del 10,8%, con 105.308 personas que ya han ejercido su derecho al voto, y a las 14:00h esa cifra ha aumentado a 40,93%, con un total de 346.000 personas que han votado ya. El tercer avance de participación a las 18:00 horas es del 56,28%, un punto y medio más que en 2023.

Según ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, el número de votos emitidos por correo para las elecciones autonómicas de Aragón ha sido de 21.467, un 37,2% menos que en las elecciones de 2023.

Por primera vez en su historia, Aragón celebra elecciones autonómicas anticipadas, siendo las segundas del actual ciclo electoral en las comunidades autónomas, iniciado en Extremadura y que continuará el próximo mes en Castilla y León. La jornada electoral llega marcada por la fragmentación política y la incertidumbre sobre la futura composición de las Cortes de Aragón.

Así son los principales candidatos

Los votantes podrán elegir entre 14 candidaturas, de las cuales ocho ya tienen representación parlamentaria.

El actual presidente, Jorge Azcón (PP), busca la reelección. Zaragozano de 1973 y licenciado en Derecho, Azcón alcanzó la presidencia en 2023 gracias a un pacto con Vox y con una trayectoria política consolidada en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde fue alcalde tras las elecciones de 2019.

El PSOE presenta a Pilar Alegría, líder del partido en Aragón desde hace un año. Alegría, nacida en 1977, ha ocupado cargos relevantes a nivel autonómico y nacional, incluyendo ministra de Educación y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez. Ya se enfrentó a Azcón en las elecciones municipales de 2019.

Por Vox, el candidato es Alejandro Nolasco, licenciado en Derecho y natural de Pamplona. Fue vicepresidente primero del Gobierno de Aragón tras el acuerdo con el PP en 2023, aunque la coalición terminó al año siguiente. Su carrera política comenzó como concejal en Teruel en 2019.

Chunta Aragonesa apuesta por Jorge Pueyo, nacido en 1995 en Fonz (Huesca), abogado y diputado en el Congreso. Es conocido por su defensa de la lengua aragonesa y su paso por la televisión autonómica, además de ser el candidato más joven de esta elección.

Teruel Existe, con Tomás Guitarte, centra su mensaje en la lucha contra la despoblación y la mejora de infraestructuras en los territorios rurales. Arquitecto y natural de Teruel, Guitarte ha sido diputado en el Congreso y ya encabezó la lista autonómica en 2023.

En la izquierda, que se presenta dividida, destacan María Goikoetxea (Podemos–Alianza Verde), exdirectora del Instituto Aragonés de la Mujer, y Marta Abengochea (IU–Sumar), vinculada al sindicalismo y con experiencia municipal en Zuera.

Cierra el abanico de aspirantes Alberto Izquierdo (PAR), nacido en Gúdar, alcalde desde 2003 y portavoz de su partido, con experiencia como diputado en las Cortes.

Con las urnas ya abiertas, Aragón afronta una jornada decisiva en un contexto político marcado por la pluralidad y la posible influencia de la fragmentación del voto en la formación del próximo gobierno autonómico.

