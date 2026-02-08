ELECCIONES ARAGÓN
Elecciones Aragón 2026 en directo, votos y escrutinio: La participación se sitúa en el 56,28%, un punto y medio más que en 2023
La participación en las elecciones de Aragón es del 56,28% a las 18:00 horas de la tarde.
- Guía de la jornada de elecciones de Aragón 2026: cómo votar, horario colegios y cuándo habrá resultados
- ¿Quién ganará las elecciones de Aragón 2026 hoy 8 de febrero? Esto dicen las encuestas y los últimos sondeos
- Elecciones Aragón 2026: La participación en la jornada electoral aragonesa es del 56'28% a las 18:05
- Por qué Ohio y Aragón tienen más en común de lo que parece: unas elecciones con "efecto espejo"
Los colegios electorales de Aragón han abierto sus puertas a las 9:00 horas de este domingo para dar comienzo a una nueva jornada electoral en la que más de un millón de ciudadanos están llamados a decidir la composición de las Cortes de Aragón y, con ello, el rumbo político de la comunidad para los próximos cuatro años.
Aproximadamente una hora después de la apertura de los colegios, ha votado Marta Abengochea en el CPI Parque Venecia, en Zaragoza y a la misma hora ha acudido a las urnas el candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte. Minutos más tarde, a las 10:15h, ha ejercido al voto el actual presidente, Jorge Azcón en el IES Virgen del Pilar, junto a su hijo, quien ha ejercido el derecho al voto por primera vez.
Pasadas las 10:30 horas ha acudido a votar la candidata del PSOE, Pilar Alegría, y una hora más tarde ha sido el turno del candidato de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, quien ha votado en el Ayuntamiento de Fonz, en Huesca. La candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón por Podemos, María Goikoetxea, también ha acudido a las urnas a las 12:00 h en Villanueva de Gallego, en Zaragoza, siendo la séptima candidata en votar. El último de los candidatos en votar ha sido Alejandro Nolasco, quien ha acudido a las urnas a las 12:39h en Teruel.
La participación es del 56,28%
La participación en las elecciones de Aragón de este domingo hasta las 11.00 horas era del 10,8%, con 105.308 personas que ya han ejercido su derecho al voto, y a las 14:00h esa cifra ha aumentado a 40,93%, con un total de 346.000 personas que han votado ya. El tercer avance de participación a las 18:00 horas es del 56,28%, un punto y medio más que en 2023.
Según ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, el número de votos emitidos por correo para las elecciones autonómicas de Aragón ha sido de 21.467, un 37,2% menos que en las elecciones de 2023.
Por primera vez en su historia, Aragón celebra elecciones autonómicas anticipadas, siendo las segundas del actual ciclo electoral en las comunidades autónomas, iniciado en Extremadura y que continuará el próximo mes en Castilla y León. La jornada electoral llega marcada por la fragmentación política y la incertidumbre sobre la futura composición de las Cortes de Aragón.
Así son los principales candidatos
Los votantes podrán elegir entre 14 candidaturas, de las cuales ocho ya tienen representación parlamentaria.
El actual presidente, Jorge Azcón (PP), busca la reelección. Zaragozano de 1973 y licenciado en Derecho, Azcón alcanzó la presidencia en 2023 gracias a un pacto con Vox y con una trayectoria política consolidada en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde fue alcalde tras las elecciones de 2019.
El PSOE presenta a Pilar Alegría, líder del partido en Aragón desde hace un año. Alegría, nacida en 1977, ha ocupado cargos relevantes a nivel autonómico y nacional, incluyendo ministra de Educación y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez. Ya se enfrentó a Azcón en las elecciones municipales de 2019.
Por Vox, el candidato es Alejandro Nolasco, licenciado en Derecho y natural de Pamplona. Fue vicepresidente primero del Gobierno de Aragón tras el acuerdo con el PP en 2023, aunque la coalición terminó al año siguiente. Su carrera política comenzó como concejal en Teruel en 2019.
Chunta Aragonesa apuesta por Jorge Pueyo, nacido en 1995 en Fonz (Huesca), abogado y diputado en el Congreso. Es conocido por su defensa de la lengua aragonesa y su paso por la televisión autonómica, además de ser el candidato más joven de esta elección.
Teruel Existe, con Tomás Guitarte, centra su mensaje en la lucha contra la despoblación y la mejora de infraestructuras en los territorios rurales. Arquitecto y natural de Teruel, Guitarte ha sido diputado en el Congreso y ya encabezó la lista autonómica en 2023.
En la izquierda, que se presenta dividida, destacan María Goikoetxea (Podemos–Alianza Verde), exdirectora del Instituto Aragonés de la Mujer, y Marta Abengochea (IU–Sumar), vinculada al sindicalismo y con experiencia municipal en Zuera.
Cierra el abanico de aspirantes Alberto Izquierdo (PAR), nacido en Gúdar, alcalde desde 2003 y portavoz de su partido, con experiencia como diputado en las Cortes.
Con las urnas ya abiertas, Aragón afronta una jornada decisiva en un contexto político marcado por la pluralidad y la posible influencia de la fragmentación del voto en la formación del próximo gobierno autonómico.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Precintan una urna por un presunto delito en Calatayud
Aunque la mañana electoral se ha desarrollado sin incidentes graves, ha tenido lugar un conflicto en Catalayud. En uno de los colegios electorales, una persona ha depositado dos papeletas. A partir de este momento, se ha precintado la urna y han seguido las votaciones en una nueva.
Elecciones Aragón 2026 en directo: ¿Qué significa que la participación haya aumentado?
Que la participación sea 1,6 puntos más que en 2023 significa que Aragón está votando algo más que hace tres años. También puede interpretarse como que los partidos han conseguido activar a parte de la abstención, aunque todavía habrá que ver cómo evoluciona el tramo final de la tarde.
El detalle por provincias indica una participación muy desigual: Zaragoza tira hacia arriba, mientras que Teruel y Huesca bajan respecto a 2023.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Participación del 56,34% a las 18:06
A esta hora, la participación es del 56,34%. Esta cifra es superior a la de 2023, que contaba con un 54,73%
Elecciones Aragón 2026 en directo: El último avance de participación será en 45 minutos
A las 18:00 horas se va a conocer el último dato de participación de las elecciones. En los anteriores comicios, en 2023, el dato de participación fue de casi el 55%, con unos 536.110 votantes.
Elecciones Aragón 2026 en directo: ¿Por qué se han adelantado las elecciones en Aragón?
El adelanto de las elecciones autonómicas en Aragón se debe a la imposibilidad de aprobar los presupuestos. Vox, socio clave de Jorge Azcón en las Cortes, se negó a respaldar las cuentas presentadas por el presidente aragonés.
Tal y como declaró Azcón, "estar en el Gobierno sin Presupuesto no es gobernar", justificando así la convocatoria anticipada.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Desciende un 37,2% el voto por correo
El voto por correo en las elecciones autonómicas en Aragón ha descendido un 37,2% respecto a los comicios de 2023. Así lo ha detallado la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en una comparecencia ante los medios.
Tal y como ha detallado, se han emitido 21.467 votos, de ellos 13.735 corresponder a la provincia de Zaragoza, 4.912 de Huesca y 2.820 a la de Teruel.
Elecciones Aragón 2026 en directo: ¿Cuándo se sabrá el ganador?
Entre las 22:00 y las 22:30 horas de la noche, cuando el recuento suela estar ya al 90-95% escrutado, se podrá hablar de un ganador de las elecciones aragonesas.
Antes de esa hora, desde las 21:00 y las 21:30, los datos parciales permitirán intuir con bastante fiabilidad quién va en cabeza y qué mayorías podrían formarse.
Elecciones Aragón 2026 en directo: "¡Vamos a hacerlo!", asegura Alegría
Pilar Alegría ha compartido un mensaje en la jornada electoral de Aragón.
Tal y como ha expresado, "la participación iguala a la de 2023" y asegura que ha seguido "recorriendo barrios".
Elecciones Aragón 2026 en directo: ¿Cuántos votantes hay por provincia y grupo de edad?
La provincia de Zaragoza cuenta con un total de 755.077 votantes censados. La de Huesca tiene 175.184 y la de Teruel, 106.060.
Elecciones Aragón 2026 en directo: El pueblo de Pilar Alegría aumenta su participación en dos puntos
La Zaida, en la provincia de Zaragoza, ha sumado dos puntos de participación en el último avance que se ha producido a las 14:00 horas de la tarde.
Los vecinos de la candidata socialista, Pilar Alegría, han acudido a depositar su voto de la misma manera que en 2023. Pese a que haya votado un vecino menos a esas horas, la despoblación ha afectado a la localidad. A estas horas, ya han votado 165 vecinos.
Elecciones Aragón 2026 en directo: ¿Cómo se obtiene la mayoría absoluta en las Cortes de Aragón?
Las Cortes de Aragón tienen actualmente 67 escaños, así que la mayoría absoluta se alcanza con 34 diputados o más. Cualquier partido o coalición que sume esos 34 escaños puede aprobar leyes y en general, sacar adelante las principales votaciones sin necesidad de apoyos externos.
Para la investidura del presidente de Aragón, en la primera votación también se exige esa mayoría absoluta de 34 votos a favor. En el caso de que el candidato no la consiga, se celebra una segunda votación en la que basta la mayoría simple.
Elecciones Aragón 2026 en directo: El próximo avance de participación es a las 18:00 horas
El último avance que se dará sobre la participación en las elecciones autonómicas de Aragón está previsto para las 18:00 horas de la tarde. En 2023, el dato de participación a esa hora fue del 54,73%, con 536.110 votantes.
Elecciones Aragón 2026 en directo: La alcaldesa de Zaragoza visita los colegios electorales de la ciudad
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ya ha votado y continúa visitando varios colegios electorales de la ciudad.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Salcedillo rompe con su tradición y sus vecinos no votan en los primeros 15 minutos desde la apertura de la mesa
Salcedillo, un municipio de Teruel que tiene 15 habitantes, resuena en Aragón cada vez que se celebran elecciones y no por sus resultados, sino por una particularidad.
Tal y como explican desde la localidad, el colegio electoral abre a las 9:00 horas y 15 minutos después ya están todos los votos en la urna y la mesa electoral cerrada.
No obstante, este año esa tradición se ha roto: la ausencia de un vecino obliga a que la mesa permanezca abierta hasta el cierre oficial, es decir, las 20:00 horas.
Elecciones Aragón 2026 en directo: ¿Hasta qué hora se puede votar?
Según ese guía oficial de las elecciones de Aragón 2026, la votación ha comenzado a las 9:00 horas y termina a las 20:00 horas. No obstante, si a las 20:00 horas queda alguien dentro del local electoral, el presidente o presidenta de la mesa le permitirá votar.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Jorge Pueyo, el único candidato que no puede votarse a sí mismo
El candidato de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, es el único de los ocho que no se ha votado a sí mismo. En concreto, no se ha votado porque Pueyo vota en su pueblo, Fonz, ubicado en la provincia de Huesca, mientras que él es cabeza de lista de Chunta en la provincia de Zaragoza.
Elecciones Aragón 2026 en directo: El voto por correo cae un 37,2%
Según ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, el número de votos emitidos por correo para las elecciones autonómicas de Aragón ha sido de 21.467, un 37,2% menos que en las elecciones de 2023.
Elecciones Aragón 2026 en directo: ¿Hasta qué hora se puede votar?
Los colegios electorales de Aragón han abierto sus puertas a las 9:00 horas de la mañana, y estarán abiertos hasta las 20:00h, que será cuando las puertas se cierren para la votación, tras lo que dará comienzo el recuento por parte de los integrantes de las mesas electorales.
Para que todos los españoles puedan seguir en directo los datos de participación y escrutinio de las elecciones, el Gobierno de Aragón ha puesto a disposición de los ciudadanos una aplicación móvil.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Pilar Alegría sigue visitando colegios electorales
A esta hora, la candidata del PSOE Pilar Alegría, se encuentra visitando los diferentes colegios electorales de Aragón, tras haber ejercido su derecho al voto, según ha publicado en su red social X.
Elecciones Aragón 2026 en directo: El siguiente avance de participación será a las 18:15h
Tras el segundo avance de participación de las 14:00h que muestra que han votado ya el 40,93% de los aragoneses, el siguiente dato de participación será a las 18:15h.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Tomás Guitarte: "No te quedes en casa"
El candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte, acude a su red social X para animar a los aragoneses a que no se queden en casa y salgan a votar.
Elecciones Aragón 2026 en directo: La alcaldesa de Zaragoza ya ha votado
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también ha votado ya, según ha publicado en su red social X.
Elecciones Aragón 2026 en directo: 346.888 aragoneses han votado ya
A las 14:00 horas han votado ya 346.888 personas, siendo la cifra inferior a la de 2023, que a esta hora habían votado 401.000 personas. Desglosándolo por provincias, en Teruel la participación es del 39,96%; en Huesca del 38,16% y en Zaragoza del 41,81%.
Elecciones Aragón 2026 en directo: La participación a las 14:00h es del 40,93%
La participación a las 14:00h es del 40,93%. En las elecciones de 2023, a esta misma hora, la participación era del 40,96%.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Pilar Alegría hace un llamamiento al voto
Elecciones Aragón 2026 en directo: Vox denuncia al alcalde de Aínsa
Vox ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Provincial contra el alcalde de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), Enrique Pueyo García (PSOE), por presuntamente solicitar el voto a favor de su formación política durante la jornada de reflexión previa a las elecciones a las Cortes de Aragón de este 8 de febrero.
Elecciones Aragón 2026 en directo: "Aragón se la juega"
El candidato de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha reconocido sentirse "muy contento" ante el "ilusionante día de elecciones". Estas declaraciones las ha hecho tras votar en el Ayuntamiento de Font, en Huesca.
"Estamos muy contentos y contentas porque hoy Aragón se la juega, la gente está respondiendo y eso es lo que le decimos a todo el mundo: que participe, que vaya a votar y que sea parte de este día histórico para los aragoneses y las aragonesas", ha afirmado.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Así ha sido el voto de Jorge Azcón junto a su familia
Elecciones Aragón 2026 en directo: Nolasco: "Oportunidad única para dejar atrás una ruina socialista"
El candidato de Vox, Alejandro Nolasco, ha comparecido ante los medios de comunicación tras votar en Teruel, y ha reconocido que: "Estamos en una oportunidad histórica de dejar atrás una ruina socialista, así que animamos a todo el mundo a que participe".
Elecciones Aragón 2026 en directo: Nolasco también ha votado ya
El candidato de VOX de Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha acudido a votar a las 12:39h en el CEIP Miguel Vallés, en Teruel, convirtiéndose en el octavo y último candidato en ejercer su derecho al voto.
Elecciones Aragón 2026 en directo: 105.308 han votado ya
A las 11:00 horas el dato de participación en las elecciones de Aragón era del 10,8%, un total de 105.308 personas han votado ya. Si lo dividimos por provincias: en Huesca la participación es del 10,43%, en Teruel del 10,82% y en Zaragoza del 10,96%.
Elecciones Aragón 2026 en directo: María Goikoetxea ya ha votado
La candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón por Podemos, María Goikoetxea, ha acudido a las urnas a las 12:00 h en Villanueva de Gallego, en Zaragoza, siendo la séptima candidata en votar.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Incidente en un colegio electoral
A primera hora de esta mañana, ha tenido lugar un pequeño incidente en el Colegio Público Miguel Vallés, lugar donde votará el candidato de Vox Alejando Nolasco, a las 12:30 horas, a raíz de que hubiese diferentes papeletas de propaganda de dos partidos políticos sobre las mesas electorales.
Esto ha provocado las quejas de un tercer partido político, que ha llamado a la junta electoral, quienes han decidido que no estaba permitido. Tras la retirada de las papeletas, la votación ha seguido con normalidad.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Jorge Pueyo vota en Fonz
Pasadas las 11:10h de la mañana, ha acudido a votar el candidato de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo. Lo ha hecho en el Ayuntamiento de Fonz, en Huesca, y a su salida ha animado a la ciudadanía "a que voten a favor de Aragón".
Elecciones Aragón 2026 en directo: La participación es del 10,81%
La participación en la jornada electoral aragonesa a las 11:15 horas es del 10,81%, según los datos avanzados desde en centro de datos.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Alejandro Nolasco votará a las 12:30h
El candidato de VOX de Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, acudirá a votar a las 12:30h en el CEIP Miguel Vallés, en Teruel.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Así vivió Pilar Alegría su jornada de reflexión
Pilar Alegría, la candidata del PSOE, optó por visitar durante su jornada de reflexión una librería, para buscar un libro de Luis Landero. Más tarde, se fue a desayunar con su hijo y se desplazó hasta La Zaida para comer con su familia.
Elecciones Aragón 2026 en directo: El hijo de Jorge Azcón vota por primera vez
A las 10:15h ha ejercido al voto Jorge Azcón acompañado de su hijo, quien votaba por primera vez tras cumplir la mayoría de edad. Ambos lo han hecho en Zaragoza, en el IES Virgen del Pilar.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Jorge Azcón tras votar: "Vamos a ganar las elecciones"
Jorge Azcón ha acudido a votar a las 10:15 horas de la mañana, junto a su familia. A su salida del colegio electoral ha comparecido ante los medios de comunicación y ha animado a los aragoneses a votar.
"Son las primeras elecciones en las que Aragón tiene la oportunidad de hablar solo en Aragón, pero seguro que se nos va a escuchar en toda España. Creo que hemos hecho una buena campaña, espero que vamos a ganar las elecciones", ha reconocido.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Pilar Alegría ya ha votado
A las 10:33 ha acudido a votar la candidata del PSOE, Pilar Alegría, en el colegio electoral Plaza San Francisco, y antes de hacerlo, ha hecho un llamamiento ante los medios de comunicación, para que "los ciudadanos salgan de casa y vayan a votar".
Elecciones Aragón 2026 en directo: Tomas Guitarte anima los aragoneses a que vayan a votar
El candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha ejercido su derecho al voto a las 10:00 horas, y ha hecho un llamamiento a los aragoneses a que vayan a votar.
"Animo a que voten, es uno de los recursos más bonitos que tenemos los ciudadanos. Es muy importante que decidan cómo quieren que sea el Aragón del futuro", ha reconocido ante los medios de comunicación.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Azcón ha votado junto a su familia
A las 10:15h, ha ejercido al voto el actual presidente, Jorge Azcón en el IES Virgen del Pilar, ubicado en el paseo de los Reyes de Aragón, 20, en Zaragoza, rodeado de su familia.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Estos han sido los más madrugadores en votar
Los candidatos más madrugadores en votar han sido: Marta Abengochea, que ha ejercido el voto a las 10:00h en el CPI Parque Venecia, en Zaragoza y a la misma hora ha acudido a as urnas el candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte.
Elecciones Aragón 2026 en directo: 33.000 jóvenes votarán por primera vez
En estas elecciones casi 33.000 jóvenes votarán por primera vez tras haber cumplido la mayoría de edad. La mayoría de ellos se concentran en Zaragoza, con un total de 24.561 nuevos votantes, en Huesca lo harán 5.259 jóvenes y 3.061 en Teruel.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Así vivió Azcón su jornada de reflexión
El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, dedicó la mañana de su jornada de reflexión para visitar la basílica del Pilar en Zaragoza, acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, y posteriormente tomó un vermú con su equipo de campaña en El Tubo.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Marta Abengochea votará a las 10:00 h
La candidata a la presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ejercerá el derecho al voto este domingo 8 de febrero a las 10:00 horas, en el CPI Parque Venecia, en Zaragoza.
Elecciones Aragón 2026 en directo: El Gobierno de Aragón comparecerá a las 10:00 h
El Gobierno de Aragón tiene previsto comparecer a las 10.00 horas para informar sobre la apertura de los colegios electorales. Más tarde, se informará sobre el porcentaje de participación, a las 11.15, a las 14.15 y a las 18.15 horas.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Azcón será el primero en votar
El candidato del Partido Popular a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ejercerá este domingo a las 10:00 horas su derecho a voto en el IES Virgen del Pilar, ubicado en el paseo de los Reyes de Aragón, 20, en Zaragoza.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Se abren los colegios electorales
A las 9:00 h se han abierto los 999 colegios electorales habilitados, en los 731 municipios de la comunidad aragonesa.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Zaragoza, la provincia con más electores
1.036.321 son los aragoneses llamados a las urnas en estas elecciones autonómicas, siendo Zaragoza la provincia con más electores (725.471 personas), seguida de Huesca (165.992 electores) y Teruel (100.430 personas).
Elecciones Aragón 2026 en directo: sigue la última hora de la jornada electoral aragonesa al minuto
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de las noticias de última hora sobre las elecciones de Aragón.
