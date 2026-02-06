La colisión del asteroide 2024 YR4 con la Luna sería el impacto más enérgico registrado en la historia, visible desde la Tierra

Con el asteroide 2024 YR4 llegó a considerarse un posible impacto terrestre. Aunque esto se ha descartado, sí que podría protagonizar un evento de relevancia en la historia, pues mantiene una probabilidad del 4,3% de impactar la Luna en 2032.

Un estudio señala que se espera que dicho impacto, con una energía cinética equivalente a 6,5 ​​Mt de TNT, produzca un cráter de 1 km en la Luna y sea el impacto lunar más enérgico jamás registrado en la historia de la humanidad.

En la investigación, se detalla que la liberación de energía sísmica asociada provocaría una reverberación lunar a escala global (magnitud 5,0) detectable por sismómetros modernos. Además, el impacto expulsaría 10 ^ 8 kg de escombros que escapan a la gravedad lunar, y una pequeña fracción alcanzaría la Tierra para producir una explosión de meteorito lunar en un plazo de 100 años.

"Un hito para la ciencia planetaria"

Aunque este evento pueda generar algo de incertidumbre, es preciso tener en cuenta que no hay peligro para la Tierra. Lo que hay es una oportunidad sin precedentes para la ciencia, precisa National Geographic. Yixuan Wu, investigador de la Universidad de Tsinghua y coautor del estudio, lo expresa así en el citado medio: "Si este escenario se concreta, será un hito para la ciencia planetaria, transformando el sistema Tierra-Luna en un escenario monumental para validar nuestra comprensión sobre los impactos de asteroides".

La NASA, a través del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, utiliza datos orbitales recogidos por múltiples observatorios con el fin de calcular la probabilidad de impacto de estos cuerpos. Son unos modelos que se actualizan de manera constante a medida que se recogen más observaciones, lo cual explica por qué las probabilidades cambian con frecuencia.

