Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Violencia en Pamplona

"Vito Quiles, por mi parte tienen ningún respeto, ninguno": Nicolás Redondo, contundente con el activista y con sus detractores

Los incidentes violentos vividos la pasada semana en Pamplona, a propósito de un acto en la universidad, han generado alarma. Nicolás Redondo pedía distinguir entre las intenciones, de la persona en torno al que ha girado la polémica, y la defensa de la libertad de expresión, atacada con la agresión a un periodista en el acto.

Nicolás Redondo, sobre el periodista agredido

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Espejo Público ha recibido a José Ismael Martínez, el periodista contra el que los violentos descargaron su ira. Él se encontraba en la Universidad de Pamplona para cubrir el evento convocado por Vito Quiles, activista y comunicador de ultra derecha. Grupos antifascistas contrarios a que se celebrara el acto convocaron una contramanifestación. El cóctel terminó por llevar a la cancelación del acto y desatar enfrentamientos violentos.

El ex del PSOE Nicolás Redondo imputaba al Gobierno una "falta de enfoque brutal" por sus vínculos con Bildu y la situación de País Vasco y Navarra.

Al mismo tiempo el ex líder de los socialistas vascos hacía alusión al convocante del acto, Vito Quiles, "un alterador de la vida pública", según Nicolás, que añadía lo siguiente: "Vito Quiles tiene por mi parte ningún respeto, ninguno. Me parece que es un alterador de la vida pública".

Sin embargo el expolítico manifestaba también su profundo rechazo a la reacción violenta. Distinguía que esta agresión supone un ataque a la libertad de expresión: "Estamos analizando el ataque organizado de 'kale borroka'a un periodista. Nos corresponde analizar un ataque a la libertad de expresión".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Un café con Yolanda Díaz.

Yolanda Díaz, sobre su supuesta implicación con la trama del 'caso Koldo' por la validación de mascarillas: "Jamás en mi vida me pidieron ayuda"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Ruth Lorenzo

Ruth Lorenzo, sobre la hipertrofia mamaria y las hormonas: "Es importante que los hombres de nuestras vidas nos entiendan"

Las memorias del rey emérito

Nuevas revelaciones de las memorias del rey Juan Carlos I: su lamento por ser "el único español que no tiene pensión a pesar de sus 40 años de servicio"

Toni Bolaños sobre González Amador.

Toni Bolaño responde a González Amador: "Me voy de España o me suicidio...ninguna de las dos cosas... primero pague"

Nicolás Redondo, sobre el periodista agredido
Violencia en Pamplona

"Vito Quiles, por mi parte tienen ningún respeto, ninguno": Nicolás Redondo, contundente con el activista y con sus detractores

Yatra y María Becerra
Contenido exclusivo

¿Se conocieron en Tinder? Los coaches y asesoras solo pueden dar respuestas incorrectas en el reto más divertido de La Voz

“Estoy impresionada”: Almudena Cid, Víctor Elías y Agustín Jiménez, esta noche en El 1%
Después de El Hormiguero

“Estoy impresionada”: Almudena Cid, Víctor Elías y Agustín Jiménez, esta noche en El 1%

La gimnasta, el artista y el humorista serán los famosos invitados para el programa de esta noche.

Nicolás Redondo
Caso Koldo

Nicolás Redondo, sobre la implicación del ministro Torres en el caso Koldo: "Es un cómplice imprescindible de la trama"

El histórico dirigente socialista expulsado del PSOE en 2023, ha analizado el papel de Ángel Víctor Torres en parte de la trama Koldo. El último informe de la UCO y las conversaciones filtradas entre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y Koldo, conseguidor de la trama y ex mano derecha del exministro José Luis Ábalos, han generado controversia.

Un café con Yolanda Díaz.

Yolanda Díaz, sobre su supuesta implicación con la trama del 'caso Koldo' por la validación de mascarillas: "Jamás en mi vida me pidieron ayuda"

La faceta detectivesca de William Levy y Paula Echevarría, a prueba en El Hormiguero: ¿quién es el impostor?

La faceta detectivesca de William Levy y Paula Echevarría, a prueba en El Hormiguero: ¿quién es el impostor?

Sergio Dalma en El Hormiguero

Sergio Dalma endulzará el programa de esta noche en El Hormiguero

Publicidad