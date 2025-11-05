"Vito Quiles, por mi parte tienen ningún respeto, ninguno": Nicolás Redondo, contundente con el activista y con sus detractores

Espejo Público ha recibido a José Ismael Martínez, el periodista contra el que los violentos descargaron su ira. Él se encontraba en la Universidad de Pamplona para cubrir el evento convocado por Vito Quiles, activista y comunicador de ultra derecha. Grupos antifascistas contrarios a que se celebrara el acto convocaron una contramanifestación. El cóctel terminó por llevar a la cancelación del acto y desatar enfrentamientos violentos.

El ex del PSOE Nicolás Redondo imputaba al Gobierno una "falta de enfoque brutal" por sus vínculos con Bildu y la situación de País Vasco y Navarra.

Al mismo tiempo el ex líder de los socialistas vascos hacía alusión al convocante del acto, Vito Quiles, "un alterador de la vida pública", según Nicolás, que añadía lo siguiente: "Vito Quiles tiene por mi parte ningún respeto, ninguno. Me parece que es un alterador de la vida pública".

Sin embargo el expolítico manifestaba también su profundo rechazo a la reacción violenta. Distinguía que esta agresión supone un ataque a la libertad de expresión: "Estamos analizando el ataque organizado de 'kale borroka'a un periodista. Nos corresponde analizar un ataque a la libertad de expresión".

