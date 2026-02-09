¿Ha dejado Aragón de ser la Ohio española? "Esta es una nueva muestra del debilitamiento del bipartidismo"

En los últimos años, los resultados electorales en Aragón han tendido a replicarse posteriormente en el conjunto de España. Ocurrió con las tres victorias de Felipe González, los dos triunfos de José María Aznar, las elecciones ganadas por José Luis Rodríguez Zapatero y las mayorías de Mariano Rajoy.

En esta ocasión, el mapa político aragonés vuelve a lanzar señales: victoria del PP, caída del PSOE con una izquierda fragmentada y un crecimiento notable de Vox.

¿Será Aragón otra foto adelantada de lo que podría ocurrir en las generales?

La politóloga, Carmen Lumbierres, duda de esa lectura automática. “No es lo mismo unas elecciones autonómicas que unas generales”, advierte. Hasta la noche electoral, el sistema político aragonés se caracterizaba por un fuerte multipartidismo, con hasta nueve formaciones en liza. “Esos partidos propios de la comunidad distorsionan la idea de Aragón como el ‘Ohio español’”, explica.

Sin embargo, esa dinámica cambió en el recuento final. Se produjo una clara concentración del voto, al pasar de ocho a seis partidos con representación. Para la analista Lumbierres, este resultado se interpreta como una nueva muestra de debilitamiento del bipartidismo.

¿Y qué partido ha ganado?

“Perdiendo el PSOE, sigue perdiendo el PP”, apunta. El trasfondo sería un enfado generalizado de la sociedad española y un intento de movilización del voto que no ha beneficiado a la derecha tradicional, sino a la ultraderecha.

Una nueva etapa con final incierto

Un cambio sociológico profundo y una reconfiguración del sistema de partidos, “Vox ha venido a intentar sustituir el PP” . Este proceso se acelera al dejar atrás el ámbito autonómico e integrarse en un movimiento de carácter europeo, identificado como Patriots.

El crecimiento fue para la ultraderecha, una tendencia que, según los analistas, ha llegado para quedarse al menos hasta la próxima convocatoria nacional. “Apuesto a que no habrá gobierno hasta que se celebren elecciones generales”, concluye Carmen.

