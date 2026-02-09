Antena3
José Yélamo ante la apnea: “No tengo mucha fe en esta prueba tras la marca de Daniel Illescas”

Los concursantes han valorado los desafíos a los que se tendrán que enfrentar en la sexta gala. ¿Cómo están de motivados antes sus próximos retos?

Carmen Pardo
Publicado:

Patricia Conde ha confesado que va a sufrir en la Fuga extrema, “me la tienen que explicar un poco porque no sé por donde va” ha asegurado la presentadora. Jessica Goicocechea ha asegurado que “les encanta complicarme la vida” ante el segway en altura.

El ganador de la quinta gala quiere mantener el ritmo con la puntería. José Yélamo siente la presión tras el récord de apnea de Daniel Illescas, “creo que no va a ser mi fuerte” ha confesado el concursante.

María José Campanario se siente muy motivada ante su duelo con Jessica Goicoechea. Willy Bárcenas ha explicado que “la semana que viene ha empezado mi declive, odio bailar” ha afirmado el cantante y Eduardo Navarrete se muestra encantado ante el musical que tendrá que interpretar.

El Hormiguero, líder absoluto en su franja en el mes de enero

El Desafío, programa líder y lo más visto de la noche del viernes

Alejandro Nolasco en Espejo Público.

Alejandro Nolasco (VOX): "Al PP le ha salido el tiro por la culata en Aragón"

Manu, nueva víctima del 'síndrome de Orestes' en Pasapalabra: ¿en qué consiste?

Manu, nueva víctima del 'síndrome de Orestes' en Pasapalabra: ¿en qué consiste?

Joaquín Manso, sobre las elecciones en Aragón.
Elecciones en Aragón

El director de El Mundo Joaquín Manso: "El PP está siendo incapaz de frenar el crecimiento de Vox"

Gonzalo Sarasqueta
ELECCIONES ARAGÓN

Gonzalo Sarasqueta, sobre las elecciones de Aragón: "Vox le reza al 'perro' Sánchez"

Antonio Orozco en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, Antonio Orozco animará la fiesta en El Hormiguero

El artista regresará al programa para hablar de los próximos proyectos que tiene entre manos.

Los mayores premios de la historia de Antena 3... ¿Los recuerdas todos?
Repásalos

Los mayores premios de la historia de Antena 3... ¿Los recuerdas todos?

Rosa ha añadido su nombre a una histórica lista de concursantes que han conseguido grandes premios en diferentes concursos.

Eva Soriano disculpas

Eva Soriano: “Quiero pedir disculpas a Juan del Val por la agresión, me lo ha pedido el cuerpo”

Trucos Ordenatriz

Trucos sencillos para evitar que la lluvia eche a perder la ropa y el calzado

Rosa Rodríguez y Roberto Leal

Rosa logra un récord histórico en Pasapalabra: es la campeona que menos segundos ha necesitado para ganar el bote

