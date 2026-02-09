José Yélamo ante la apnea: “No tengo mucha fe en esta prueba tras la marca de Daniel Illescas”

Patricia Conde ha confesado que va a sufrir en la Fuga extrema, “me la tienen que explicar un poco porque no sé por donde va” ha asegurado la presentadora. Jessica Goicocechea ha asegurado que “les encanta complicarme la vida” ante el segway en altura.

El ganador de la quinta gala quiere mantener el ritmo con la puntería. José Yélamo siente la presión tras el récord de apnea de Daniel Illescas, “creo que no va a ser mi fuerte” ha confesado el concursante.

María José Campanario se siente muy motivada ante su duelo con Jessica Goicoechea. Willy Bárcenas ha explicado que “la semana que viene ha empezado mi declive, odio bailar” ha afirmado el cantante y Eduardo Navarrete se muestra encantado ante el musical que tendrá que interpretar.