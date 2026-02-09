Joaquín desafía a su familia en el pasaje del terror

La familia Sánchez Saborido continúa su travesía por Japón con un reto inesperado: cruzar un pasaje del terror en un parque de atracciones, una experiencia que Joaquín presenta con la advertencia de que “te vas a cagar de miedo”, poniendo a prueba el valor de Susana, Daniela y Salma.

El momento refleja la apuesta del formato por combinar humor y adrenalina en escenarios inusuales, reforzando la dinámica familiar y el carácter imprevisible del viaje, no te lo pierdas el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.