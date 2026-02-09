El entorno del padre detenido por publicar las violaciones a su hija de 7 años: "Siempre ha sido un padre amoroso"

Cada titular que ha generado esta información es más alarmante que el anterior, y es que según los investigadores, el detenido vendería al mejor postor las retransmisiones en directo de las agresiones sexuales. La víctima sería su hija, de tan solo siete años de edad.

"Intervinieron dos teléfonos móviles con gran cantidad de pornografía infantil", declaraba el portavoz de la Policía Nacional.

Un consumidor de contenido pornográfico fue quien dio la voz de alarma, al encontrarse con un hombre que ofrecía vídeos en directo de relaciones sexuales aparentemente con una niña de corta edad. Lo hacía a cambio de recibir de 500 a 1.000 euros en criptomoneda por parte de un cliente exclusivo. El denunciante anónimo entró en una web de contenido para adultos y se percató de lo que escondían estas sesiones privadas.

El hombre de 46 años arrestado cuenta con antecedentes por otros delitos y no tiene la patria y custodia de la menor, aprovechando los fines de semana que pasaba con ella para cometer las agresiones, según la Policía.

"Siempre ha sido un padre amoroso"

Sorprenden las palabras de la expareja del presunto pederasta, que no sería consciente de la existencia de los delitos: "Siempre ha sido un padre amoroso, la pequeña le tiene mucho cariño".

Los vecinos del barrio de Tetuán, Madrid, en el que residía y donde fue arrestado el padre, responden indignados a la vez que atónitos ante lo sucedido: "Pensamos que somos personas normales, pero al final no nos podemos fiar".

La familia de la niña con la que ha podido contactar Espejo Público, emplaza al juicio para descubrir toda la verdad de este caso, y califican de mentiras muchas de las informaciones publicadas.

"Las cosas que ven necesitan terapia"

"A costa de la dignidad y creo que futuro de tu propia hija, me parece una aberración"

Los periodistas Rubén Amón y Juan Soto Ivars coincidían en anteponer el bienestar de la niña al poner de manifiesto la experiencia traumática que supone para los agentes y para los trabajadores de la Justicia enfrentarse a caso como este.

El impacto de las imágenes que deben visionar requiere en muchos casos la terapia psicológica para superar la experiencia: "La gente no se puede imaginar el grado de maldad (…) Lo que pasa por los juzgados es escalofriante".

