Kim Kardashian, y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton no han dejado indiferente a nadie con su primera aparición pública juntos en la Super Bowl. Un escenario imposible de ignorar, ya que fue la gran final de la NFL en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Un evento internacional donde se mezclan aficionados entre celebs del cine, la televisión, el deporte y la moda. Y este año, además, con Bad Bunny por todo lo alto, poniendo la banda sonora y animando el ambiente tras arrasar en los Grammy.

A Kim y Lewis les dio exactamente igual que hubiese cámaras, porque las imágenes hablan por sí solas mostrando a dos personas cómodas, hablando y sonriendo con total naturalidad, como si nada ocurriese alrededor. Y es que, las imágenes no tardaron en recorrer casi todo el mundo y han disparado aún más los rumores que llevaban circulando meses... porque sí, para muchos esa estampa romántica en la Super Bowl es la confirmación que les faltaba.

Pero su historia no comenzó ayer, las chispas no surgieron en este último gran evento, Kim y Lewis se conocen desde 2014, cuando coincidieron en los GQ Men’s Year Awards. Por aquel entonces, ambos tenían pareja, Kim estaba con Kanye West y Hamilton con Nicole Scherzinger, así que lo suyo fue una amistad que se fue forjando poco a poco con el tiempo y con encuentros ocasionales por eventos en común.

Pero todo cambió a finales de 2025, en diciembre concretamente. La fiesta organizada por la actriz Kate Hudson marcó un antes y un después en la vida de ambos. Desde entonces, la prensa comenzó a relacionarlos en un plano más romántico. Se hablaba de una conexión especial, de una complicidad diferente. Y si eso no fuese así, sus actos no demuestran lo contrario porque en enero fueron vistos pasando tiempo juntos en un hotel de lujo de Inglaterra. El 2 de febrero, las cámaras los captaron llegando al mismo hotel en París. Y ahora, su aparición conjunta en la Super Bowl termina de encajar todas las piezas.

Encuentros, viajes y ahora una aparición pública en uno de los eventos más mediáticos del mundo, está claro que Lewis Hamilton y Kim Kardashian están juntos y ya lo gritan a los cuatro vientos. Ninguno ha hecho declaraciones oficiales, pero a estas alturas las imágenes hablan por sí solas...