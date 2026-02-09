Carmen Lomana, sobre la polémica entre Rosalía y Estrella Morente: "Estrella está muy molesta, siente que ha perdido su tiempo"

El álbum de Rosalía, Lux, se ha convertido en uno de los discos del año. Entre las colaboraciones hay una que destaca, ya que recientemente se ha visto envuelta en una gran polémica: la de Estrella Morente.

La cantaora flamenca se ha mostrado muy molesta ante la publicación de su colaboración. Según ella, su parte fue recortada sin su consentimiento y apenas se la oye.

"Estrella me ha mandado la versión original y está muy disgustada, su parte ha quedado en nada", advierte Carmen Lomana. La socialité, que ha hablado estos días con ella, asegura que Estrella no se ha sentido respetada: "Está muy molesta porque siente que ha perdido su tiempo".

Pese a que Estrella Morente siempre mostró su apoyo a Rosalía en trabajos anteriores, esta vez se ha negado a compartir su colaboración, que según ella no refleja el trabajo que hicieron juntas. ¡Dale al play para enterarte de todo!