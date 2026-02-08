La borrasca Marta se va, pero las lluvias se quedan: Andalucía, en alerta máxima con la llegada de nuevos frentes a zonas inundadas

Las precipitaciones asociadas a la borrasca Marta y a la entrada de nuevos frentes seguirán dejando lluvias en amplias zonas del país, muchas de ellas ya castigadas por inundaciones, aunque la situación tenderá a mejora de manera gradual. Este domingo se presenta como una jornada de transición antes de la llegada de nuevos episodios de inestabilidad a partir de las próximas horas.

Según la Aemet, Marta se irá desplazando hacia el nordeste, mientras que desde el oeste comenzarán a aproximarse nuevos frentes que volverán a dejar lluvias y rachas de viento, especialmente en zonas ya saturadas por las precipitaciones de los últimos días. Las lluvias más persistentes se esperan en el Estrecho, en la zona del Alborán y las sierras de Andalucía, además de Baleares, el nordeste de Cataluña y el Cantábrico, donde podrían ser localmente fuertes y venir acompañadas de tormentas y granizo pequeño.

Embalses al límite y miles de evacuados en Andalucía

En Andalucía, la situación sigue siendo especialmente delicada. Los embalses de la red de Emasesa, en Sevilla, se encuentran prácticamente al 100% de su capacidad, con un volumen almacenado de más de 640 hectómetros cúbicos. En las últimas horas de este sábado se registraron decenas de avisos por lluvia, todos ellos resueltos, tras una jornada con precipitaciones moderadas que dejaron acumulados de entre 20 y 45 litros por metro cuadrado.

El número total de personas desalojadas en la comunidad asciende a 11.089, la mayoría en la provincia de Cádiz, seguida de Córdoba, Jaén, Málaga, Granada y Sevilla. Aunque muchos evacuados han podido realojarse por sus propios medios, el operativo de emergencias mantiene habilitados albergues y recursos hoteleros. Aún permanecen aislados varios núcleos de población, aunque con acceso garantizado por servicios de emergencia y suministros.

Amplio despliegue de emergencias y vigilancia de ríos

La Agencia de Emergencias de Andalucía trabaja de forma simultánea en 16 escenarios, con apoyo de Infoca y la UME, que ha desplegado unos 500 efectivos y 200 medios en las provincias más afectadas. Las labores se centran en achiques de agua, retirada de árboles, reparto de agua potable, control de infraestructuras y asistencia a personas vulnerables.

Al mismo tiempo, la Junta de Andalucía mantiene una vigilancia constante sobre presas, ríos y cauces. Varias presas están desembalsando para ganar margen ante posibles nuevas avenidas, especialmente en Cádiz, Málaga y el sistema del Guadalhorce, donde los niveles siguen siendo elevados.

Movimientos de tierra

El líder popular en Andalucía, Juanma Moreno, manifestó este sábado en Antena 3 Noticias su especial preocupación por los procesos geológicos: "Miramos al cielo, pero también al suelo, las laderas... estos corrimientos de tierra pueden ser muy peligrosos", aseguró.

Hasta el momento hay que lamentar el fallecimiento de una persona por los efectos de la borrasca Leonardo, por eso el presidente andaluz alertaba este sábado a su población: "La prioridad es asegurar las zonas donde puede haber peligro por inundación (Cádiz, zonas del Guadalquivir...) o en los pantanos, nos centraremos ahí a lo largo de la noche. Además, se están empezando a provocar movimientos de tierra, y eso provoca fisuras en las casas. Pido que los ciudadanos no hagan desplazamientos innecesarios, y que no se acerquen a arroyos, ríos... Y estar atentos a goteras y cualquier problema que pueda producirse en los hogares".

Carreteras cortadas por lluvia y nieve

El temporal mantiene cerradas más de un centenar de carreteras en toda España, la mayoría en Andalucía, donde las inundaciones han provocado cortes totales en numerosas vías secundarias. Cádiz es la provincia más afectada, con más de 25 carreteras intransitables. En otras zonas del país, la nieve y el hielo siguen complicando la circulación, con tramos cerrados y uso obligatorio de cadenas en puertos de montaña y autopistas.

En la Comunidad de Madrid, el domingo ha empezado con aviso amarillo por nieve en la sierra. Se esperan acumulaciones de hasta cinco centímetros a partir de los 800 o 900 metros, que podrían alcanzar los 15 centímetros por encima de los 1.000 o 1.200 metros.

La Guardia Civil ha informado de que ya son necesarias las cadenas en los puertos de Navacerrada, Cotos, Canencia y Navafría, y se mantiene cortado el tráfico en la M-601 en el kilómetro 12. A lo largo del día, con cielos mayoritariamente cubiertos, no se descartan nuevas lluvias débiles en el oeste de la región y nevadas en las últimas horas en cotas altas.

