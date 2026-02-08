Elecciones Aragón 2026: A qué hora se conocerán los resultados

Este domingo 8 de febrero, la comunidad de Aragón vivirá una jornada de elecciones para elegir a su próximo presidente. Aunque no era la fecha esperada, su actual líder aragonés, Jorge Azcón (que vuelve a ser candidato del PP), decidió convocar elecciones anticipadas tras el bloqueo político que impedía la aprobación de los Presupuestos.

A partir de las 9:00 horas, con la apertura de los colegios electorales, los ciudadanos aragoneses están llamados a las urnas, y a las 20:00 horas es la fecha límite en la que pueden elegir su voto. A partir de ese momento, se cerrarán las urnas y dará comienzo el escrutinio de mesas y recuento de votos.

Conforme se vaya haciendo el recuento, se irán publicando los resultados oficiales en tiempo real, pero los resultados definitivos no se conocerán hasta por la noche. Tomando de referencia elecciones anteriores como las de Extremadura, que se celebraron el pasado 21 de diciembre, la hora estipulada está entre las 22:00 horas y las 23:30, que ya suele estar escrutado entre el 90% y el 95% de los votos.

Qué dicen las encuestas

No obstante, los resultados se suelen intuir cerca de las 21:30 horas, aunque también existen sondeos que marcan lo que podría ocurrir. Por el momento, Jorge Azcón sería el principal candidato a la presidencia, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta, por lo que necesitaría recurrir a otra formaciones para llegar a la gobernabilidad. Según indican las encuestas, el Partido Popular obtendría una considerable ventaja con respecto al PSOE, con la exministra de Educación Pilar Alegría al frente.

Lo que vaticinan los sondeos es un gran ascenso de la formación de Santiago Abascal. Vox, que presenta a Alejandro Nolasco como candidato en Aragón, se situaría con el 16.4% de las papeletas, consiguiendo 12 diputados. Podemos, por su parte, podría perder su representación en las Cortes aragonesas, y partidos como Chunta Aragonesista subiría de 3 a 4 diputados, mientras Aragón-Teruel Existe bajaría de 2 a 3 escaños.

Con todo esto, hasta que no finalice el recuento de votos y se publiquen los resultados oficiales, no se conocerá definitivamente quién presidirá Aragón durante los próximos cuatro años. Esto no será hasta días después, ya que a los resultados de la noche electoral también hay que sumar el voto por correo de los extranjeros.

