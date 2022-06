El calvario de una madre con el piso okupado en Barcelona: "Necesito recuperar mi casa para vivir"

Gala es mitad rusa y mitad ucraniana. Tiene un piso en Sant Adrià de Besós (Barcelona) que le alquiló a una familia georgiana que ha dejado de pagarle la renta. No les hizo contrato y la familia se ganó la confianza de la propietaria por sus orígenes. Esta familia lleva 2 años sin pagarle la renta, han cambiado la cerradura y ahora viven como okupas en su piso.

La propietaria denunció por la vía penal pero al no tener contrato lo hizo por lo civil para no alargarse demasiado en los plazos. Ha ganado el pleito y han intentado desalojar a la familia hasta en 2 ocasiones. Gala no tiene trabajo, vive con una menor a su cargo y está desesperada ya que le está costando mucho salir adelante.

"Se han paralizado hasta 3 desahucios con la ayuda de las plataformas antidesahucio"

Cuenta que la familia okupa entró en la casa para 3 meses, aunque ahora ya llevan 2 años. Gala tiene una sentencia judicial a su favor pero de momento no se les ha podido echar del piso. Ha habido hasta 3 fechas de posibles desahucios pero siempre se han suspendido ya que estas personas cuentan con la ayuda de plataformas anti desahucio.

La dueña del piso tiene que hacer frente al pago de la hipoteca. Siempre ha tenido trabajo pero en este momento se encuentra en el paro y tiene que hacer frente al pago de un alquiler. "Necesito recuperar mi piso en Sant Adrià", solicita. Se mantiene gracias a la ayuda económica de sus amigos y espera que la situación se revierta pronto.