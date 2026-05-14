Entrevista
Aníbal Gómez confiesa un sueño por cumplir: "He intentado varias veces que Piqueras cantara con Ojete Calor"
El humorista da el salto de Ojete Calor a Tu cara me suena. Hoy, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos algunas de sus mejores anécdotas de estos 20 años de carrera.
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El nombre de Aníbal Gómez es sinónimo de risas, pero también de música. Hace 20 años aparecía en nuestras pantallas en el programa Muchachada Nui, donde descubrimos a toda una generación de cómicos como Carlos Areces, Ernesto Sevilla o Joaquín Reyes.
Con el tiempo, su conexión con Carlos Areces les llevó a formar un grupo musical: Ojete Calor. Una experiencia que le ayuda más que nunca ahora, como concursante de la última edición de Tu cara me suena.
Ojete Calor nació en 2005, pero se ha convertido en uno de los grupos de referencia para el tecnopop. El grupo ha cantado con grandes artistas como Ana Belén o Miguel Ríos, aunque confiesa que hay algunos personajes que se les resisten.
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"Impone cuando sabes que van a venir algunos artistas, pero luego desmontas la mitomanía", afirma. Según nos cuenta, los invitados que más le interesan suelen ser los que son ajenos a la música. "He intentado varias veces que Piqueras cantara con Ojete Calor", señala. Un sueño por cumplir de los pocos que le quedan a Aníbal Gómez sobre los escenarios. ¡Dale al play para ver su entrevista!
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