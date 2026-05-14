Javier suda su permanencia: María José, una aspirante muy dura en la Silla Azul

Javier es un muro que parece imposible de superar si se trata de la Silla Azul. El madrileño es infalible en esta prueba, pero hay aspirantes que consiguen llevarle al límite. María José está en este grupo de quienes han logrado inquietarle, lo que supone ya un mérito. Además, el concursante ha empezado el programa aún rumiando su derrota en el pasado Rosco por un estrepitoso fallo al multiplicar diez por diez.

María José, procedente de Málaga y abogada de profesión, ha puesto a Javier contra las cuerdas al ir superando varias rondas con mucha seguridad y demostrando una gran preparación. Cuanto más se alarga una prueba, más opciones hay de que los concursantes tropiecen y esta aspirante realmente le ha hecho sudar la permanencia.

Sin embargo, Javier no ha dado pie ni a una grieta en sus respuestas y ha terminado ganando a la malagueña. El concursante ha expresado lo que ha sufrido con un gesto secándose la frente. ¡Revive esta impresionante Silla Azul!