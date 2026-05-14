Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 14 de mayo

Javier suda su permanencia: María José, una aspirante muy dura en la Silla Azul

El concursante madrileño ha vivido un largo examen por lo bien que ha jugado su rival, que ha demostrado una gran preparación y seguridad.

Javier suda su permanencia: María José, una aspirante muy dura en la Silla Azul

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Javier es un muro que parece imposible de superar si se trata de la Silla Azul. El madrileño es infalible en esta prueba, pero hay aspirantes que consiguen llevarle al límite. María José está en este grupo de quienes han logrado inquietarle, lo que supone ya un mérito. Además, el concursante ha empezado el programa aún rumiando su derrota en el pasado Rosco por un estrepitoso fallo al multiplicar diez por diez.

¡Por un fallo de cálculo! La insólita derrota de Javier en El Rosco con David rozando su primer 24 en Pasapalabra

María José, procedente de Málaga y abogada de profesión, ha puesto a Javier contra las cuerdas al ir superando varias rondas con mucha seguridad y demostrando una gran preparación. Cuanto más se alarga una prueba, más opciones hay de que los concursantes tropiecen y esta aspirante realmente le ha hecho sudar la permanencia.

Sin embargo, Javier no ha dado pie ni a una grieta en sus respuestas y ha terminado ganando a la malagueña. El concursante ha expresado lo que ha sufrido con un gesto secándose la frente. ¡Revive esta impresionante Silla Azul!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Javier suda su permanencia: María José, una aspirante muy dura en la Silla Azul

Javier suda su permanencia: María José, una aspirante muy dura en la Silla Azul

Aníbal Gómez

Aníbal Gómez confiesa un sueño por cumplir: "He intentado varias veces que Piqueras cantara con Ojete Calor"

Miranda Rijnsburger

Miranda Rijnsburger ya está en la mansión malagueña de Julio Iglesias: "De momento él ni está ni se le espera"

Ana Obregón
Desde dentro

Ana Obregón negoció su posado con Interviú: "Compraron unas fotos mías que no me interesaba que salieran"

Abril
Nos lo cuenta

Romper la relación con su madre le ha permitido empezar a vivir: "Es una persona que no quiero en mi vida"

Gabriel
Nos lo cuenta

Gabriel lidia con la culpa de haber matado a alguien por accidente: "Con el tiempo se va pasando, pero no se cura del todo"

La mayoría de accidentes mortales los cometen conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas, pero hay casos contrarios: conductores como Gabriel, que tienen accidentes inevitables a pesar de hacerlo todo bien en la carretera.

Y ahora Son...coles
Y ahora Son...coles

¿Por qué a los niños no les gustan las bodas?: "Porque se besan en la boca y me da mucho asco, las bocas tienen bacterias"

Jimeno acude a los niños para que le den respuesta a nuestras grandes preguntas. Esta vez, ha querido saber qué es lo que no les gusta de las bodas. ¡No te lo pierdas!

David Pujol

David reclama 9.000 euros a Renfe por la ansiedad que le producen los retrasos: "Tengo un informe psicológico que lo acredita"

La relación entre Isabel Pantoja y María del Monte.

¿Qué pasó entre Isabel Pantoja y María del Monte?: "Cuando no hay claridad, la pregunta se vuelve más obligatoria"

Los concursantes de Tu cara me suena confiesan qué les sorprende de ellos mismos: "No me estoy agobiando nada"

Los concursantes de Tu cara me suena confiesan qué les sorprende de ellos mismos: "No me estoy agobiando nada"

Publicidad